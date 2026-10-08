Marea împăcare de la Casa Albă. Donald Trump îl va decora pe Elon Musk cu „Medalia națională pentru știință”

Elon Musk, era un susținător înfocat al lui Donald Trump în timpul campaniei sale, pe care a finanțat-o cu generozitate, conform Agerpres.

El a primit o misiune de reducere a cheltuielilor federale după revenirea republicanului la putere. Timp de câteva luni, Musk a fost omniprezent la Casa Albă.

Totuși, la începutul verii 2025, cei doi s-au certat public, după ce Elon Musk a criticat orientările bugetare ale lui Donald Trump.

Ulterior, multi-antreprenorul și multimiliardarul s-a apropiat din nou de guvern.

Recent, i s-a încredințat o misiune din partea Pentagonului, cu care are contracte importante, care constă în identificarea tehnologiilor și armamentului de care Statele Unite vor avea nevoie pentru viitoarele lor războaie.

Elon Musk a făcut, de asemenea, parte din grupul de mari șefi din domeniul inteligenței artificiale care au semnat, săptămâna trecută, la Casa Albă, un cod de bună conduită.