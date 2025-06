Cine este atacatorul care a omorât cel puţin 10 persoane și a rănit alte 30 la o școală din Austria

Rapoartele poliției arată că atacatorul avea două arme cu el în timpul atacului: o pușcă și un pistol și că pe una a achiziționat-o recent, scrie publicația Kronen Zeitung.

De asemenea, acesta ar fi fost victimă a bullyingului, mai notează publicația. El se numără printre victime, după ce s-a sinucis în toaleta școlii.

Atacul armat de la școala BORG Dreierschützengasse a avut loc marți dimineață, în jurul orei 10:00, când tânărul a pornit focul în două săli de clasă. Cel puțin 10 persoane au murit și alte 30 se află la spital. Cinci sunt în stare gravă, notează sursa citată.

Orașul Graz a declarat trei zile de doliu după atacul sângeros, unul dintre cele mai grave evenimente de acest fel din țară.

Imaginile postate pe social media arată cum tinerii aleargă pe holurile clădirii și încearcă să se salveze.

