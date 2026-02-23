Bărbatul implicat în incidentul de duminică a fost identificat ca fiind Austin Tucker Martin, în vârstă de 21 de ani, din Carolina de Nord. El fusese dat dispărut, potrivit Reuters.

Tânărul avea o pușcă

Bărbatul ucis duminică avea asupra sa o puşcă şi o canistră cu combustibil, a declarat Secret Service într-un comunicat, adăugând că a fost suspectul fusese observat la poarta nordică a staţiunii în jurul orei locale 1:30 (08:30, ora României).

Doi agenţi ai Secret Service - care se ocupă de protecţia preşedintelui SUA - şi un adjunct al şerifului din comitatul Palm Beach l-au somat pe bărbat şi i-au ordonat să arunce cele două obiecte, a declarat şeriful comitatului Palm Beach, Ric Bradshaw, într-o conferinţă de presă ţinută duminică dimineaţa.

Bărbatul a pus jos canistra de benzină şi a ridicat puşca „în poziţie de tragere”, determinând forţele de ordine să deschidă focul, a precizat Bradshaw.

Bărbatul a fost declarat mort la faţa locului şi niciun agent de poliţie nu a fost rănit.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Secret Service „a acţionat rapid şi decisiv pentru a neutraliza o persoană nebună, înarmată cu o armă şi o canistră cu benzină, care a pătruns în casa preşedintelui Trump”.

Tânărul era dat dispărut

Martin lucra la un teren de golf, pregătindu-l pentru sezon, a a spus vărul său, Braeden Fields, şi îi plăcea să-şi trimită salariile la organizaţii caritabile. Un site web înregistrat pe numele lui Martin arată o înclinaţie incipientă pentru acuarele şi desenele în tuş ale terenurilor de golf. Compania descrie obiectivul său ca fiind „de a da viaţă sentimentului plin de speranţă de a te afla pe un teren de golf”.

Familia lui Martin a anunţat dispariţia lui duminică dimineaţa, potrivit autorităţilor. Era aproape exact intervalul de timp în care poliţia spune că Martin a încălcat perimetrul de la Mar-a-Lago.

„Pe 22 februarie 2026, la 1:38 dimineaţa, o rudă a lui Austin Tucker Martin, în vârstă de 21 de ani, s-a adresat unui adjunct al şerifului de la o unitate locală şi a raportat dispariţia lui”, potrivit Biroului şerifului din comitatul Moore.

Poliţia din Florida a declarat, la rândul său, că incidentul a început la ora 1:30 dimineaţa, când securitatea de la Mar-a-Lago „a detectat că o persoană a pătruns în perimetrul interior”. Când s-au dus să investigheze, „s-au confruntat cu un bărbat alb care avea la el o canistră cu benzină şi o puşcă”.

Martin a fost introdus în baza de date naţională a persoanelor dispărute când familia lui a raportat dispariţia lui, potrivit biroului şerifului. Autorităţile federale le-au spus apoi că „desfăşoară o anchetă activă în Florida care îl implică pe Martin. La cererea lor, informaţiile despre cazul persoanei dispărute au fost predate anchetatorilor federali”.

Fields a mai declarat că mama lui Martin este „distrusă” de ceea ce s-a întâmplat şi că a văzut deja oameni „criticându-l” pe vărul său pe toate reţelele sociale. „Dacă l-aţi cunoaşte cu adevărat, aţi înţelege”, a spus Fields. „Este un băiat bun”, a punctat el.

Tânărul nu ar fi fost interesat de arme

Tânărul nu a dat niciodată dovadă de pasiune pentru arme letale şi nici nu a manifestat vreun interes deosebit pentru politică – dimpotrivă, a declarat vărul său, relatează ABC News.

Austin Tucker Martin era „foarte tăcut” şi nu avea experienţă cu armele, a spus vărul său.

„Nici măcar nu ştie să folosească o armă. Nu a folosit niciodată o armă”, a declarat Fields pentru postul ABC WTVD la câteva ore după ce Martin a fost împuşcat şi ucis, în timp ce autorităţile susţin că tânărul a încercat să intre în resortul Mar-a-Lago al preşedintelui Donald Trump din Palm Beach, Florida.

„Sunt un vânător pasionat şi l-am avut mereu în preajma armelor, dar el nu a folosit niciodată una. Nu o va face, nu-i plac. Nu-i plac, îi dor urechile”, a spus Fields despre vărul său.

Deşi Martin are un frate mai mare în armată, el era interesat de cu totul alte domenii, a spus Fields. „L-am dus să tragă cu arme, dar nu s-a atins de ele”, a spus Fields. „Singura armă pe care a folosit-o este o puşcă cu aer comprimat”, susţine vărul său.

În timp ce agenţii federali au făcut o razie pe proprietatea împădurită a familiei suspectului, în Carolina de Nord, Fields a spus că nu exista niciun indiciu că Martin s-ar fi aventurat vreodată la peste 1.000 de km mai la sud într-o cruciadă politică de orice fel. Mai mult, familia este „o mare susţinătoare a lui Trump”, a spus Fields. „Toţi. Toată lumea”, susţine vărul său.

Martin „nu a vorbit niciodată despre asta – nu voia să se implice în politică”, a precizat Fields. „Practic, am crescut împreună”, a spus Fields. „Niciodată nu aş fi crezut că ar face aşa ceva. E uluitor”, a comentat el.

FBI conduce ancheta

Oficialii din cadrul forţelor de ordine nu au dezvăluit nicio informaţie despre motivul incidentului. FBI a preluat ancheta şi colectează probe de la faţa locului, au declarat oficialii.

Directorul FBI, Kash Patel, a declarat într-o postare pe reţelele sociale că agenţia „dedică toate resursele necesare” anchetei.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că a vorbit cu Trump după incident. Bessent a mulţumit Secret Service pentru protejarea preşedintelui şi a familiei sale. „Nu ştim dacă această persoană era în toate minţile, un nebun sau altceva”, a declarat Bessent în emisiunea Fox News „Sunday Morning Futures with Maria Bartiromo”.

Incidentul a avut loc într-un moment în care Statele Unite se confruntă cu o creştere a violenţei politice. În 2024, glonţul unui trăgător l-a atins pe Trump la ureche în timpul unui miting electoral în Pennsylvania, iar un bărbat condamnat ulterior pentru tentativă de asasinat a fost văzut ascunzându-se în tufişurile unui teren de golf din Florida cu o puşcă semiautomată în timp ce Trump se afla pe teren.

Melissa Hortman, o congresmenă democrată din Minnesota, a fost împuşcată mortal în iunie 2025, împreună cu soţul ei. Câteva luni mai târziu, activistul conservator Charlie Kirk a fost şi el asasinat.