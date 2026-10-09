„Operaţiunile de căutare şi salvare în zona acoperită de dărâmături (...) s-au încheiat după ce a fost găsit trupul ultimei victime, la ora 06:15 (03:15 GMT)", a precizat biroul, scrie Agerpres.

Printre victime se numără două fetiţe, în vârstă de 5 şi 10 ani, şi un băiat de 12 ani. Alte nouă persoane au fost scoase în siguranţă de sub dărâmături.

Trei copii au murit în urma prăbușirii

Clădirea, situată în partea asiatică a Istanbulului, a rămas în picioare, ultimele sale patru niveluri sprijinindu-se pe ruinele primelor trei.

„Clădirea a fost construită în 1987. Subsolul, parterul şi primele două etaje au fost ridicate conform standardelor din acea vreme, însă ulterior au fost adăugate niveluri suplimentare", a explicat presei viceprimarul Istanbulului, Nuri Aslan.

Cincizeci şi cinci de persoane care locuiau în clădiri din vecinătate au fost evacuate ca măsură de precauţie, potrivit biroului guvernatorului.

Peste 1.200 de clădiri riscă să se prăbușească

Administratoarea unui magazin de textile situat la intrarea în clădire a relatat că a observat fisuri tot mai mari în pereţi încă din aprilie, potrivit media locale.

Peste 1.200 de clădiri din Istanbul riscă să se prăbuşească în orice moment din cauza nerespectării normelor de construcţie şi a utilizării unor materiale necorespunzătoare, a mai consemnat presa locală.

O altă clădire, care era nelocuită, s-a prăbuşit la Istanbul în august, însă fără a provoca victime.