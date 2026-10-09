În plus, oricine va putea sesiza Poliția că aceste lucrări sunt comercializate. La o simplă căutare pe Internet, apar numeroase oferte, unele cu reduceri semnificative de preț. Legislația în vigoare prevede că doar instituțiile de învățământ superior pot solicita o anchetă în acest sens.

Pe Internet sunt numeroase oferte de consultanță pentru redactarea lucrărilor de absolvire. Prețurile sunt în funcție de facultate și specializare. Am întrebat și noi cât ne-ar costa o lucrare de licență.

Persoana care oferă consultanță pentru lucrările academice: „Pentru asistență socială ar fi în jur de 800 că nu pune probleme deosebite. Probabil o să fie undeva 50 de pagini, niște interviuri cu asistenți sociali sau niște chestionare”.

La a doua încercare am încercat să aflăm cum va fi realizat conținutul lucrării.

Reporter: „S-ar folosi inteligența artificială?”

Comerciant de lucrări academice: „Păi nu, din surse trebuie să găsesc. În general, când fac, trebuie să folosesc material standard, nu de pe inteligența artificială”.

Reporter: „Și oare plata se face în avans sau cum se procedează?”

Comerciant: „Păi întâi iau pentru capitolul întâi și după aceea pentru restul. Nu iau în avans”.

Reporter: „Și cam cât ar trebui la început?”

Comerciant: „După primul capitol, 400 de lei”.

Am contactat ulterior interlocutorul pentru un punct de vedere, însă nu a revenit cu un răspuns.

Tânăr: „Există persoane care își cumpără lucrarea de licență. Motivele sunt evidente că nu voiau să o facă ei”.

Tânără: „Ar putea fi și din cauza că nu și-au ales bine facultatea, poate au ajuns în poziția în care să facă o licență pentru un subiect care nu-i pasionează”.

Tinere: „Am văzut pe un grup de studenți internaționali că au postat «uite vând serviciul ăsta de a scrie licența» și administratorul l-a șters și imediat a trimis un mesaj că nu este corect să trimitem așa ceva”.

În prezent, doar universitățile pot solicita o anchetă dacă au suspiciunea că cineva comercializează lucrări de absolvire. Noul proiect de lege prevede că oricine poate sesiza acest lucru.

Adrian Echert, inițiatorul legii: „Clar că e un fenomen de amploare. Dacă va trece legea, cred că vor începe să dispară din reclame”.

Daniel David, fost ministru al Educației: „Pentru a fi și eficientă, aceasta trebuie să fie dublată de acțiuni preventive și de educație. Pentru că este păcat după ce ai devenit student să te împiedici la sfârșit ca urmare a unei decizii proaste”.

Camera Deputaților va da votul final asupra proiectului de lege.

„Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alineatul 5 se fac de către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul MAI care au competențe în domeniu, la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice de drept public sau drept privat, precum și din oficiu”, se arată în proiectul de lege.