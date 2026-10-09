Sunt luate în calcul şi posibile restricţii de navigaţie sau intervenţia unor unităţi ale armatei, relatează News.ro.

Timpul nu curge deloc în favoarea centralei nuclearelectrice de la Cernavodă: Dunărea a atins joi un nou record negativ în zonă, de -256 cm, iar prognoza indică o continuare a scăderii de la -260 cm vineri la -267 cm, pe 13 octombrie. Precedentul record, de -255 cm, este din 20 septembrie.

Cota negativă e raportată la aşa-numita "cotă zero" - nivelul de referinţă convenţional stabilit la fiecare staţie hidrometrică, faţă de care se măsoară înălţimea sau nivelul apei fluviului.

Pe fondul scăderii debitelor Dunării, la începutul lunii august au fost începute ample lucrări de intervenţii tehnice, necesare pentru răcirea reactoarelor 1 şi 2 de la Cernavodă, care produc 20% din necesarul de consum al României.

Pe 1 octombrie a avut loc o nouă întrunire a Comitetului Interministerial Bala – Cernavodă.

„Pentru a stabili recomandările privind distribuţia debitului de la bifurcaţia canalului Bala cu Dunărea Veche", după cum transmitea atunci, la solicitarea News.ro, un reprezentant al departamentului de presă al Guvernului.

"Este în stadiul elaborării raportului final, cu recomandările aferente", adăuga, fără a oferi alte precizări.

Nouă zile mai târziu, Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) este redactată, dar neadoptată, a declarat pentru News.ro un reprezentant al Guvernului.

Ce intervenţii prevede Hotărârea CNSU

„Pentru asigurarea resursei de apă necesară Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, se aprobă constituirea în regim de urgenţă a unui sistem de intervenţie temporar, modular, etapizat şi reversibil pe Canalul de derivaţie (de legătură) către CNE Cernavodă constând în realizarea unei închideri modulare temporare cu barje/ gabara lestate şi pontoane pe o secţiune transversală de aproximativ 170 m pusă în operă progresiv, precum şi operaţionalizarea unor sisteme de pompare de mare capacitate, care să suplimenteze volumul de apă din bazinul de distribuţie al CNE Cernavodă”, se arată în proiectul Hotărârii CNSU pregătit pentru adoptare, document consultat de News.ro.

Amplasarea barjelor, gabarei şi a pontoanelor se va realiza progresiv, pe baza unui plan tehnic operativ prin care se stabilesc poziţia, pescajul, distanţele dintre corpuri, sistemele de amarare, secţiunile libere de curgere şi succesiunea amplasării.

În plus, ar urma să fie folosite sisteme de pompare de mare capacitate, acţiune realizată de Administraţia Naţională „Apele Române”, în colaborare cu Societatea Naţională „Nuclearelectrica” S.A., Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Compania Naţională „Administraţia Canalelor Navigabile” S.A..

„Sistemele de pompare de mare capacitate se dimensionează astfel încât să poată asigura transferul unui debit suplimentar în bazinul de distribuţie al CNE Cernavodă de cel puţin 6,5 mc/s”, se arată în schiţa Hotărârii CNSU.

„Cota de 1,58 m dMB la CNE Cernavodă prevăzută în prezenta hotărâre reprezintă un prag operativ preventiv pentru declanşarea măsurilor hidraulice şi de mobilizare logistică şi nu modifică limitele, condiţiile de exploatare, cerinţele de securitate nucleară sau obligaţiile stabilite prin autorizaţiile şi reglementările aplicabile CNE Cernavodă”, se mai arată în Hotărârea CNSU, redactată dar neadoptată.

Sistemul de barare şi cel de pompare de mare capacitate vor fi folosite până când prognoza va indică o creştere sustenabilă a nivelurilor pentru minimum 72 h, nivelul măsurat la CNE Cernavodă va confirma ieşirea din zona critică, măsurătorile amonte–aval ale platformelor lestate nu vor indica efecte hidraulice sau morfologice adverse iar aportul natural şi manevrele de exploatare vor putea menţine alimentarea fără pompare.

CNE Cernavodă trebuie să asigure combustibilul şi celelalte resurse necesare pentru funcţionarea continuă a sistemului de pompare de mare capacitate, pentru motopompele şi drăgile angrenate în intervenţia operativă.

Posibile restricţii de navigaţie

„La atingerea pragului de 1,58 m dMB la CNE Cernavodă, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile S.A., Regia Autonomă Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi şi Autoritatea Navală Română, fiecare potrivit competenţelor legale, dispun şi pun în aplicare fără întârziere măsurile necesare pentru restricţionarea sau sistarea temporară a navigaţiei şi a ecluzărilor pe Canalul Dunăre Marea Neagră şi pe sectoarele Dunării Vechi afectate de operaţiunile de intervenţie”, se mai arată în Hotărârea CNSU, neadoptată încă.

Reluarea navigaţiei şi retragerea ori reconfigurarea elementelor temporare se realizează etapizat, după constatarea unei marje hidraulice suficiente şi a unei tendinţe hidrologice stabile.

Regia Autonomă „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi va continua lucrările de dragaj de adâncire/lărgire a canalului dragat în zona Caragheorghe-Turcescu, la confluenţa cu Gura Bala, până la echilibrarea adâncimilor din zonă.

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Autoritatea Navală Română vor asigura desfăşurarea în condiţii de siguranţă a măsurilor de intervenţie, prin restricţionarea şi, după caz, relocarea ambarcaţiunilor ancorate, precum şi prin restricţionarea traficului fluvial în zonele de intervenţie aferente realizării măsurilor prevăzute în respectiva hotărâre.

Ministerul Apărării Naţionale este şi el implicat: „Sprijină efortul instituţional prin efectuarea de măsurători topobatimetrice, hidrografice şi geodezice, asigurarea capabilităţilor navale şi de geniu necesare instalării şi operării platformelor şi podurilor de pontoane, sprijin cu scafandri şi participarea la operaţiunile tehnice necesare amplasării, stabilizării în amplasament şi retragerii celorlalte elemente temporare”.

Hidroelectrica trebuie să asigure, în măsura disponibilităţilor volumelor de apă, în perioada critică, suplimentarea debitelor defluente în Dunăre cu cca. 50 – 100 mc/s.

Hotărârea CNSU ar urma să intre în vigoare odată cu publicarea ei în în Monitorul Oficial.

News.ro a întrebat reprezentanţii Guvernului când va fi adoptată Hotărârea CNSU referitoare la noile măsuri hidrotehnice necesare în zona Cernavodă şi de ce, la nouă zile de la întâlnirea comitetului Interministerial, nu a fost adoptată această hotărâre, deşi Dunărea a stabilit noi recorduri negative în zonă iar prognoza este de scădere?

Până la ora transmiterii ştirii nu a fost furnizat un răspuns, a precizat News.ro.