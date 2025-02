Cinci persoane au fost împușcate într-o școală din Suedia. Poliția cere oamenilor să evite zona. „Pericolul nu a trecut”

Incidentul a avut loc înainte de ora 13:00, ora locală, iar autoritățile îi îndeamnă pe locuitori să evite zona școlii.

Surse au declarat pentru agenția de știri suedeză SVT Örebro că incidentul implică un atac armat cu o armă automată.

Între timp, un reporter SVT aflat la fața locului a raportat că un elicopter se pregătește să aterizeze la locul incidentului, potrivit today.rtl.

În plus, există și informații conform cărora poliția ar fi fost ținta unor focuri de armă, însă un purtător de cuvânt al poliției nu a putut confirma acest lucru.

„Aceasta este o operațiune majoră și nu pot oferi alte detalii în acest moment”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Sophia Jiglind.

„Aceasta este considerată în prezent o tentativă de omor, incendiere și infracțiune agravată cu arme”, a declarat poliția într-o declarație.

Împușcăturile par să fi avut loc la un Komvux, sau centru de educație pentru adulți. Aceste centre sunt frecventate în principal de persoane care nu au terminat școala primară sau secundară.

Patru persoane sunt tratate la Spitalul Universitar din Örebro după împușcături. Nu se cunosc vârsta și starea răniților.

