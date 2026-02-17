Departamentul de Informații pentru Securitate (DIS) din Italia lansează o nouă campanie de recrutare în domeniul informațiilor pentru a crește personalul DIS, AISI și AISE. Este o competiție creată pentru a răspunde noilor cerințe ale unei lumi în schimbare rapidă: combaterea atacurilor hacker, contracararea infiltrărilor cibernetice și protejarea infrastructurilor strategice, tot mai expuse amenințărilor digitale, scrie Il Messaggero.

Profilurile căutate nu sunt cele din filmele de acțiune, ci profesioniști înalt calificați cu roluri „de birou”: experți în securitate cibernetică, analiză de date, limbi străine, relații internaționale și noi tehnologii.

Există trei cerințe pentru a aplica la ceea ce promite a fi un proces de selecție foarte riguros: cetățenia italiană, exercitarea deplină a drepturilor civile și politice și vârsta minimă de 18 ani. La acestea se adaugă fiabilitatea absolută, reputația morală și capacitatea demonstrată de a păstra confidențialitatea, care trebuie menținută și după părăsirea serviciului.

Ce profiluri sunt căutate

1. Experți în calcul de înaltă performanță Este vorba despre absolvenți în informatică, inginerie, fizică sau matematică, cu experiență în proiectarea și optimizarea sistemelor de calcul de înaltă performanță, arhitecturi HPC și gestionarea clusterelor pentru simulări științifice și proiecte de inteligență artificială.

2. Experți în criptografie Se caută absolvenți în informatică, inginerie, matematică, fizică sau telecomunicații, cu competențe în tehnologii cuantice și calcul cuantic, proiectarea algoritmilor cuantici și comunicații criptate. Acești profesioniști trebuie să știe să gestioneze criptografia cuantică, criptanaliza și evaluarea critică a literaturii științifice relevante, până la dezvoltarea aplicațiilor dedicate.

3. Specialiști în domeniul cibernetic Aceștia sunt chemați să folosească abilitățile lor de „hacker” în serviciul statului. Profilurile variază de la absolvenți ai liceelor tehnico-științifice la cei cu studii în securitate cibernetică, IT sau inginerie, cu cunoștințe aprofundate despre tacticile și tehnicile amenințărilor cibernetice.

Specialiști de științe umaniste

Serviciile caută absolvenți în științe internaționale sau umaniste, capabili să analizeze fenomene legate de terorismul intern și internațional, radicalism religios, crime organizate transnaționale, imigrație și trafic de persoane, precum și extremism și fenomene subversive de tip Brigăzile Roșii sau anarhist. Procesul de selecție este deschis și absolvenților în comunicare, sociologie, relații internaționale sau IT.

Pe lângă profilurile specifice menționate în apelul de recrutare, „toți tinerii cu potențial ridicat și motivație puternică care doresc să activeze în Sistemul de Informații pentru Securitate al Republicii sunt în continuare bineveniți să depună o cerere spontană prin procesul online, în secțiunea «Lucrează cu noi».”

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 20 martie.