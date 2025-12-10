Chișinăul cere Tiraspolului să oprească presiunile asupra școlilor românești din Transnistria

10-12-2025 | 08:30
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria.

Vlad Dobrea

Subiectul a fost abordat în cadrul şedinţei grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului, transmite deschide.md.

Biroul politici de reintegrare de la Chişinău anunţă că a avut loc şedinţa grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

”Discuţiile s-au axat pe funcţionarea instituţiilor de învăţământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană, respectarea drepturilor elevilor şi soluţionarea aspectelor tehnice de actualitate. Chişinăul a subliniat necesitatea încetării oricăror forme de presiune asupra elevilor şi cadrelor didactice din cele opt şcoli cu predare în limba română, inclusiv stoparea practicilor de înregistrare ilegală a minorilor în structuri militare ilegale”, au transmis autorităţile din Republica Moldova.

Potrivit acestora, au fost evidenţiate progresele privind complexul de clădiri al Liceului Teoretic ”Evrika” din Rîbniţa, precum şi avansarea procedurilor tehnice de expertiză şi delimitare a bunurilor imobile.

Totodată, a fost reiterată importanţa identificării unei soluţii pentru revenirea Liceului ”Ştefan cel Mare şi Sfânt” în sediul din Grigoriopol, în conformitate cu obligaţiile internaţionale şi interesul superior al copilului.

”De asemenea, a fost atrasă atenţia asupra impactului majorării unilaterale a tarifelor la serviciile comunale aplicate instituţiilor cu predare în limba română, fiind solicitată revenirea la condiţiile valabile până la sfârşitul anului 2023. A fost cerută şi identificarea unei soluţii pentru asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” din Tiraspol la spaţii adecvate pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

În legătură cu subiectele înaintate de Tiraspol, a fost menţionat că tinerii şi copiii din regiunea transnistreană beneficiază de toate oportunităţile oferite de cadrul normativ naţional: acces la instituţiile educaţionale de pe malul drept, programe de studii peste hotare conform standardelor europene şi sistemului de la Bologna, precum şi posibilitatea integrării pe piaţa muncii.

Procedurile de admitere în învăţământul superior sunt aplicate uniform pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 10-12-2025 08:30

