Un loc pitoresc din China se confruntă cu proteste din cauza unui carusel cu cai adevărați, ridicând îngrijorări privind bunăstarea animalelor, scrie South China Morning Post (SCMP).

Distracția cât se poate de chinuitoare pentru cabaline este taxată cu echivalentul a circa 19 lei pentru 5 minute. Caruselul cu cai adevărați este, de altfel, o invenție specifică Chinei – articole identice apărând și anii trecuți, în parcuri de distracție din alte provincii.

Mișcarea cailor este continuă și într-o singură direcție, în special în cercuri strâmte, ceea ce impune o presiune dezechilibrată asupra picioarelor și articulațiilor cailor, avertizează un expert.

Locul pitoresc din nordul Chinei a stârnit deja numeroase controverse prin prezentarea cailor vii într-un carusel, unde șase cai sunt legați de un cadru rotativ de fier, ridicând îngrijorări semnificative atât cu privire la bunăstarea animalelor, cât și despre siguranța publică.

Atracția turistică, situată în zona pitorească Shijingli din Xian, provincia Shaanxi, a stârnit dezbateri aprinse online de la introducerea atracției „Cai adevărați rotativi”.

”A fost destul de populară printre vizitatori”

Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare prezintă cei șase cai fixați pe un cadru metalic de carusel, fiecare distanțat la aproximativ un metru unul de celălalt. O umbrelă oferă o umbră minimă, deoarece întreaga structură se rotește încet în jurul unei axe centrale.

Promovată cu sloganuri precum „Cai adevărați care se rotesc, se întorc instantaneu pentru noroc”, atracția are fraze suplimentare imprimate pe cadru, inclusiv „Schimbă-ți norocul instantaneu”, „Îmbogățește-te instantaneu” și „Devino bogat instantaneu”.

Pe 10 februarie, un membru al personalului din zona pitorească a informat Henan Daily Newspaper Group că atracția făcea parte din seria „Orașul artelor marțiale fantastice”, programată inițial să se deschidă pe 6 februarie și să dureze până pe 8 martie. Este unul dintre cele peste 300 de spectacole și activități tematice organizate în comun de zona pitorească și o companie terță.

Atracția funcționează zilnic între orele 10:00 și 21:30. În timp ce intrarea în zona pitorească costă 29,9 yuani (circa 19 lei), taxa pentru plimbarea călare este separată și are același preț.

„A fost destul de populară printre vizitatori”, a declarat membrul personalului. „Majoritatea atracțiilor erau complet rezervate. Am avut personal prezent pentru a ghida și controla caii, iar viteza de rotație era relativ lentă”.