În ciuda unui salariu de doar 3.000 de yuani (430 de dolari americani) pe lună, acest loc de muncă izolat a stârnit un val de invidie pe internet.

Yue Li, născută în anii 1980, postează online despre noul său loc de muncă de inspector de calitate la o bază de hrănire a peștilor de pe insula nelocuită Dongzhai, potrivit publicației City Express, citat de South China Morning Post.

În apropiere se află și alte insulițe nelocuite, iar cea mai apropiată insulă locuită este Insula Daishan, situată la aproximativ 40 de kilometri distanță.

A renunțat la job din cauza stresului

Înainte de a accepta acest loc de muncă, la mijlocul lunii decembrie, Yue era manager la un mare dezvoltator imobiliar cu sediul în Beijing, unde lucrase timp de două decenii. Ea a părăsit slujba bine plătită din oraș din cauza presiunii profesionale.

„Eram plecată în delegații 300 de zile pe an. Când eram în Beijing, petreceam patru ore pe zi făcând naveta între birou și casă. În acel moment ajunsesem la limitele extreme ale sănătății mele fizice și mentale”, a spus Yue.

„M-am întrebat: este aceasta viața pe care o vrei?”, a adăugat ea.

Cu câteva luni în urmă, când a călătorit la Zhoushan, în provincia estică Zhejiang, Yue a văzut un anunț de recrutare pentru postul de inspector de calitate.

Yue a spus că a fost atrasă de ofertă deoarece jobul, cu un salariu lunar de 3.000 de yuani îi oferă mult timp liber. Sarcinile lui Yue includ inspectarea echipamentelor de hrănire a peștilor, înregistrarea temperaturii apei și a valurilor mării, precum și monitorizarea creșterii peștilor.

„Voi fi departe de agitația vieții urbane. De asemenea, pot petrece mult timp citind cărți și bucurându-mă de apus și de mare”, a spus ea.

Condiții dificile pe insulă

După o lună de muncă și trai pe insula izolată, Yue a recunoscut că condițiile sunt dificile. În cea mai mare parte a perioadei, vremea a fost furtunoasă, iar atunci când ploua puternic, apa se infiltra prin acoperișul bucătăriei sale.

Bunurile de strictă necesitate îi sunt aduse de o navă care ajunge foarte rar pe insulă. De asemenea, șobolanii sunt foarte numeroși. A doua zi după ce a sosit, Yue a descoperit că pasta ei de dinți fusese furată de rozătoare.

Cu toate acestea, ea se bucură în continuare de viața pe insulă, deoarece petrece mult timp pescuind și prinzând crabi.

„Această experiență de viață va fi cu siguranță un punct culminant al existenței mele. Mi-am găsit libertatea și pacea interioară în acest mediu simplu și dur”, a mai spus ea.