Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil și TotalEnergies vor realiza profituri de 2.967 de dolari pe secundă în 2026, arată o analiză realizată de Oxfam International. Aceasta reprezintă o creștere de aproape 37 de milioane de dolari pe zi față de profiturile din 2025.

Profitul total estimat pentru 2026 al celor șase companii se ridică la aproximativ 94 de miliarde de dolari.

Profiturile companiilor petroliere și de gaze cresc pe fondul conflictului din Iran. Restricțiile severe impuse de Iran în Strâmtoarea Ormuz, un punct vital pentru transportul petrolului și gazelor, au dus la creșterea accentuată a prețurilor globale. În martie, prețul petrolului a depășit în medie 100 de dolari pe baril.

„Companiile de combustibili fosili profită de instabilitatea geopolitică și, implicit, de creșterea inegalității, deoarece aceste perturbări duc la prețuri mai mari și profituri mai mari”, a declarat Mariana Paoli, responsabilă de politici climatice la Oxfam International.

Efectele la nivel global sunt semnificative. În timp ce companiile obțin profituri uriașe, populația se confruntă cu costuri ridicate de trai, facturi mari la energie și prețuri tot mai mari la combustibil.

În Statele Unite, prețul benzinei a ajuns la aproximativ 4 dolari pe galon, punând presiune suplimentară pe populație, deja afectată de scumpirea alimentelor și locuințelor.

Țările asiatice, multe dependente de petrolul transportat prin Strâmtoarea Ormuz, sunt printre cele mai afectate. Unele guverne au introdus munca de acasă și săptămâna de lucru de patru zile pentru a reduce consumul de combustibil, stațiile de alimentare raționalizează benzina, iar unele spitale se confruntă cu lipsuri.

Și în Africa subsahariană au apărut penurii de combustibil, determinând autoritățile să impună raționalizarea.

Conflictele globale din ultimii ani, inclusiv războiul Rusiei împotriva Ucrainei, s-au dovedit extrem de profitabile pentru companiile petroliere. Acestea au generat aproape 500 de miliarde de dolari profit în cei patru ani de la invazia din 2022, potrivit unei analize realizate de organizația Global Witness.

O analiză realizată de Rystad Energy și The Guardian arată că primele 100 de companii de petrol și gaze din lume au câștigat peste 30 de milioane de dolari pe oră — adică 8.333 de dolari pe secundă — în prima lună a războiului din Iran.

Cu toate acestea, profiturile uriașe nu sunt direcționate către tranziția către energie curată. Din contră, multe companii și-au redus angajamentele climatice.

Un trilion de dolari, costul estimat al războiului cu Iranul. O cercetătoare de la Harvard a făcut calculele

Războiul cu Iranul ar putea ajunge să coste contribuabilii americani mult mai mult decât sugerează cifrele oficiale, potrivit analizei unui cercetător de la Harvard.

Primele șase zile ale operațiunii comune SUA-Israel împotriva Republicii Islamice, începând cu 28 februarie, au generat costuri de 11,3 miliarde de dolari, potrivit informării Pentagonului către Congres.

În timp ce un armistițiu fragil este încă în vigoare, eforturile de a ajunge la o soluție durabilă s-au dovedit până acum iluzorii, forțele americane începând luni un blocaj al porturilor iraniene după ce negocierile de pace din weekend au eșuat.

„Sunt sigură că vom ajunge la 1 trilion de dolari pentru războiul cu Iranul”, a declarat profesoara Linda Bilmes, expertă în politici publice la Harvard Kennedy School, într-un interviu intern, citată de CNBC.

Cercetarea sa, publicată cu două zile înainte de anunțarea armistițiului temporar din 8 aprilie, a identificat mai multe motive pentru care această operațiune militară ar putea avea consecințe catastrofale asupra datoriei naționale a SUA pe termen lung.

Ea estimează că costurile inițiale pe termen scurt se ridică la aproximativ 2 miliarde de dolari pe zi pe durata celor 40 de zile de conflict activ. Aceasta include costul muniției, al trupelor și al pagubelor aduse echipamentelor militare — cum ar fi doborârea a trei avioane de vânătoare F-15 în Kuweit.

Bilmes consideră că costurile pe termen scurt sunt mai mari decât par pe hârtie, deoarece Pentagonul raportează cifre bazate pe valoarea istorică a stocurilor, mai degrabă decât pe prețul real de înlocuire a acelor active în prezent — care este de obicei mult mai mare.

„Aceste discrepanțe sunt unul dintre motivele pentru care suma raportată de 11,3 miliarde de dolari este mai aproape de 16 miliarde de dolari și reflectă o discrepanță persistentă între ceea ce raportează Pentagonul în timp real și costul real al războiului”, a spus ea.

Cercetătoarea a adăugat că și contractele mari, pe mai mulți ani, cu Lockheed Martin și Boeing pentru interceptori și rachete înseamnă că acel cost al reînnoirii stocurilor pentru SUA va fi mult mai mare – la 4 milioane de dolari per interceptor – decât costul dronelor lansate din Iran, care pot fi produse cu doar 30.000 de dolari bucata.