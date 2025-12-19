Cerere în căsătorie în direct, la sesiunea anuală cu Vladimir Putin. Jurnalistul a primit răspunsul după o oră. VIDEO

Stiri externe
19-12-2025 | 19:55
Cerere în căsătorie în direct
News.ro

Un jurnalist, Kiril Bajanov, i-a cerut mâna prietenei sale vineri, în timpul maratonului anual de întrebări şi răspunsuri al preşedintelui rus Vladimir Putin, într-o scenă stranie, potrivit AFP, scrie Le Figaro.

autor
Ioana Andreescu

„Ştiu că prietena mea se uită acum. Oleşka, mărită-te cu mine”, a declarat Kirill Bajanov, un jurnalist din Ekaterinburg, purtând un costum şi un papion stacojiu, care afişa o pancartă pe care scria „vreau să mă însor”.

Cererea în direct, moment neobişnuit la evenimentul prezidenţial

Această mare conferinţă anuală este o ocazie ca preşedintele rus Vladimir Putin să facă ore în şir declaraţii virulente despre geopolitică, anecdote personale, dar şi sfaturi romantice şi promisiuni de a rezolva mici probleme cotidiene ale cetăţenilor ruşi.

Ea este decorul romantic perfect al unei cereri în căsătorie, în aplauzele sălii, care îl asculta pe preşedintele rus refuzând să înceteze bombardarea Ucrainei şi ameninţând Europa cu o extindere a conflictului pe continent.

Citește și
Vladimir Putin
„De ce ruşii obişnuiţi trăiesc mai prost decât oamenii din Papua Noua Guinee?”. Întrebări incomode pentru Vladimir Putin

Tânăra a spus „da”

O oră mai târziu, una dintre jurnalistele care anima emisiunea i-a anunţat pe ginere, pe preşedinte şi restul ţării că tânăra a spus „da”.

Vladimir Putin nu a răspuns însă invitaţiei tânărului la nuntă şi nu i-a răspuns nici în mod direct atunci când l-a întrebat despre creşterea costului traiului în Rusia.

„Kiril a pus întrebare despre condiţiile materiale de viaţă ale familiilor tinere. Este adevărat, bărbatul trebuie să fie cel care aduce bani în gospodărie. Aşa că vom da pălăria mai departe şi vom strânge cel puţin suficient pentru nuntă”, a declarat el.

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Sursa: News.ro

Etichete: vladimir putin, cerere in casatorie, conferinta,

Dată publicare: 19-12-2025 19:55

Articol recomandat de sport.ro
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Georgina, logodnica lui CR7, postare de 5 stele pe rețelele social media: ”BOOM! / Preciosa”
Citește și...
Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina
Stiri externe
Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere pentru ca Ucraina să primească un împrumut de 90 de miliarde de euro, garantat din bugetul UE. Asta după ce nu s-au putut pune de acord asupra folosirii activelor rusești înghețate.

„De ce ruşii obişnuiţi trăiesc mai prost decât oamenii din Papua Noua Guinee?”. Întrebări incomode pentru Vladimir Putin
Stiri externe
„De ce ruşii obişnuiţi trăiesc mai prost decât oamenii din Papua Noua Guinee?”. Întrebări incomode pentru Vladimir Putin

Ampla conferinţă anuală de presă a preşedintelui rus, Vladimir Putin, desfăşurată vineri, a fost presărată cu momente bizare şi cu replici tăioase venite din partea ruşilor obişnuiţi, care şi-au exprimat frustrările prin mesaje text nefiltrate, relatează

Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele
Stiri externe
Vladimir Putin, mesaj către Occident: Rusia nu va ataca o altă ţară dacă îi sunt respectate interesele

Economia Rusiei va creşte cu doar 1% în 2025, al patrulea an al războiului din Ucraina, a recunoscut vineri preşedintele rus, Vladimir Putin, în timpul intervenţiei sale în faţa presei şi a cetăţenilor, transmisă în direct la televiziune.

Recomandări
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare
Stiri actuale
Proiect de lege. Foști magistrați, militari și polițiști ar putea pierde locuințele de serviciu după pensionare

Foști procurori, judecători, militari, polițiști și angajați din serviciile secrete, precum și urmașii lor, nu vor mai putea folosi locuințele de serviciu după ce sunt eliberați din funcție ori se pensionează.

Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina
Stiri externe
Reacția lui Vladimir Putin după ce Uniunea Europeană a aprobat un împrumut de 90 miliarde de euro pentru Ucraina

Liderii Uniunii Europene au ajuns la o înțelegere pentru ca Ucraina să primească un împrumut de 90 de miliarde de euro, garantat din bugetul UE. Asta după ce nu s-au putut pune de acord asupra folosirii activelor rusești înghețate.

Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025
Stiri Sociale
Joburile de șofer și contabil au fost printre cele mai căutate de români în 2025

Șofer, contabil și angajat în call center au fost printre cele mai utilizate cuvinte-cheie pe două dintre cele mai mari platforme online de recrutare, în acest an.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Decembrie 2025

56:44

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Decembrie 2025

01:50:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
18 Decembrie 2025

01:34:39

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28