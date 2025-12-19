Cerere în căsătorie în direct, la sesiunea anuală cu Vladimir Putin. Jurnalistul a primit răspunsul după o oră. VIDEO

Un jurnalist, Kiril Bajanov, i-a cerut mâna prietenei sale vineri, în timpul maratonului anual de întrebări şi răspunsuri al preşedintelui rus Vladimir Putin, într-o scenă stranie, potrivit AFP, scrie Le Figaro.

„Ştiu că prietena mea se uită acum. Oleşka, mărită-te cu mine”, a declarat Kirill Bajanov, un jurnalist din Ekaterinburg, purtând un costum şi un papion stacojiu, care afişa o pancartă pe care scria „vreau să mă însor”.

Cererea în direct, moment neobişnuit la evenimentul prezidenţial

Această mare conferinţă anuală este o ocazie ca preşedintele rus Vladimir Putin să facă ore în şir declaraţii virulente despre geopolitică, anecdote personale, dar şi sfaturi romantice şi promisiuni de a rezolva mici probleme cotidiene ale cetăţenilor ruşi.

Ea este decorul romantic perfect al unei cereri în căsătorie, în aplauzele sălii, care îl asculta pe preşedintele rus refuzând să înceteze bombardarea Ucrainei şi ameninţând Europa cu o extindere a conflictului pe continent.

'Olga, will you marry me?' — local TV journalist proposes during the live Putin Q&A ‘Mr President, we would be so glad to see you at our wedding’ ‘You can wait forever, so best not to postpone’ — Putin pic.twitter.com/uKHnHUrPxE — Sprinter Press (@SprinterPress) December 19, 2025

Tânăra a spus „da”

O oră mai târziu, una dintre jurnalistele care anima emisiunea i-a anunţat pe ginere, pe preşedinte şi restul ţării că tânăra a spus „da”.

Vladimir Putin nu a răspuns însă invitaţiei tânărului la nuntă şi nu i-a răspuns nici în mod direct atunci când l-a întrebat despre creşterea costului traiului în Rusia.

„Kiril a pus întrebare despre condiţiile materiale de viaţă ale familiilor tinere. Este adevărat, bărbatul trebuie să fie cel care aduce bani în gospodărie. Aşa că vom da pălăria mai departe şi vom strânge cel puţin suficient pentru nuntă”, a declarat el.

