Cel puţin 15 oameni au murit şi alți 15 au fost răniți în urma haosului produs de aglomeraţia la o gară din New Delhi. VIDEO

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 2000 (1430 GMT) pe două peroane, în timp ce pasagerii aşteptau să urce în trenuri spre oraşul Prayagraj, unde are loc festivalul, a anunţat NDTV.

Bilanţul morţilor include 10 femei şi trei copii, a declarat presa locală, citată de Reuters.

„Oamenii fugeau pe platforme şi a existat o situaţie haotică care a dus la căderea oamenilor unii peste alţii”, a declarat pentru ANI un bărbat care a asistat la scenele din gară.

Video shows passengers unconscious after stampede at New Delhi Railway Station

