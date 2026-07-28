Un mall din Japonia s-a prăbușit după cutremurul de 7,1. 300.000 de oameni au fost evacuați. FOTO

Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a lovit sud-vestul Japoniei, provocând panică și distrugeri în prefectura Kumamoto.

Japonia, una dintre cele mai active zone seismice din lume, înregistrează aproximativ 1.500 de cutremure anual. De această dată, Agenția Meteorologică Japoneză avertizează că există un risc ridicat de replici puternice, deoarece epicentrul s-a aflat la doar 10 kilometri adâncime. Imaginile difuzate de postul public NHK surprind drumuri și poduri crăpate, dar și mai multe clădiri cuprinse de flăcări. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 20 de kilometri sud de orașul Kumamoto, cel mai mare oraș al insulei Kyushu, cu aproximativ 700.000 de locuitori. Premierul Japoniei: Există deja mai mulți răniți Autoritățile japoneze încearcă să evalueze amploarea dezastrului. „Încă evaluăm amploarea pagubelor și a numărului de răniți, însă am fost informată că există deja mai multe persoane rănite”, a declarat premierul Sanae Takaichi. Imaginile surprinse în apropierea centrului comercial arată un nor dens de fum alb ridicându-se deasupra clădirii, în timp ce oamenii fug speriați spre parcarea exterioară. Fațada mall-ului a fost grav avariată, iar structura metalică a clădirii a rămas expusă. Aeon Mall este unul dintre cele mai mari lanțuri de centre comerciale din Japonia, cu aproximativ 160 de unități în întreaga țară.

Potrivit NHK, zeci de persoane au fost rănite în urma seismului. Aproximativ 10 victime provin dintr-un cămin pentru vârstnici, iar cel puțin 50 de persoane sunt internate în spitale. Un locuitor în vârstă de 89 de ani din orașul Uki a descris momentele de groază. „Pământul s-a zguduit violent, atât pe verticală, cât și pe orizontală, timp de aproximativ 10-20 de secunde”, a declarat acesta pentru NewsJP. Traficul feroviar a fost suspendat în mai multe zone, iar alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru mii de locuințe. Mii de militari mobilizați pentru intervenție Secretarul-șef al Cabinetului, Minoru Kihara, a anunțat mobilizarea echipelor de intervenție, inclusiv a Forțelor de Autoapărare, pompierilor și Gărzii de Coastă. „Îi îndemnăm pe locuitorii din zonele în care seismul a fost resimțit puternic să urmărească informațiile de evacuare transmise de autoritățile locale prin radio, televiziune și internet și să acționeze cu calm”, a declarat acesta. Premierul Sanae Takaichi a anunțat că 3.600 de militari vor participa la operațiunile de salvare și recuperare, în condițiile în care replicile continuă să zguduie regiunea. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a transmis că seismul nu a afectat funcționarea Centralei Nucleare Sendai, aflată la aproximativ 100 de kilometri de epicentru. „Nu au fost constatate pagube și nici probleme de siguranță la Centrala Nucleară Sendai, care continuă să funcționeze în condiții normale”, a precizat instituția. „AIEA va continua să monitorizeze situația”, au mai transmis reprezentanții agenției. Prefectura Kumamoto a mai fost lovită de un dezastru major în aprilie 2016, când o serie de cutremure, dintre care unul cu magnitudinea 7, a provocat moartea a 278 de persoane, potrivit NHK.

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