O avertizare de tsunami pentru un val de 1 metru a fost emisă după cutremur, a anunțat JMA, potivit Agerpres.

Epicentrul cutremurului produs la ora locală 16:27 a fost în prefectura Kumamoto, la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, informează agenția de presă niponă Kyodo.

Guvernul japonez a emis avertizări de urgență privind cutremurul pentru prefecturile Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita și Miyazaki, toate situate pe insula Kyushu din sud-vestul Japoniei.

Nu există pericol de tsunami pentru Hawaii și Samoa de Est după cutremurul din Japonia, a anunțat Centrul american de alertă pentru tsunami din Pacific (PTWC).