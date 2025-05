Cel puțin 12 răniți într-un atac cu cuțitul la gara centrală din Hamburg. Unele victime sunt tratate în trenuri

O femeie a fost arestată de poliția federală. Circulația trenurilor în gară a fost complet suspendată.

Crima a avut loc pe peronul 13/14, unde petele de sânge de pe jos stau mărturie ororii petrecute. Potrivit NDR, incidentul s-a produs în jurul orei 18:05, în fața unui tren aflat în staționare.

STABBING in HAMBURG - 12+ Injured

Suspect in custody, unknown if deaths occurred.

A man can be heard in the video below stating "Hamdullah" which means "All praise is due to Allah."

The suspect appears to be white, unknown motive at this time. pic.twitter.com/josZydjsdB