Autorităţile medicale au declarat că majoritatea răniţilor au suferit leziuni uşoare, însă un bărbat a fost rănit mai grav în urma exploziei.

Potrivit armatei israeliene şi serviciilor de salvare, racheta ar fi avut un focos cu muniţii dispersate (cluster), care a împrăştiat submuniţii în mai multe locuri din zona Tel Aviv, provocând pagube la clădiri şi pe străzi.

Sirenele de raid aerian au sunat în Tel Aviv şi în alte oraşe din centrul Israelului în timpul atacului, în timp ce sistemele de apărare antirachetă au încercat să intercepteze proiectilele lansate din Iran.

Lovitura face parte dintr-un nou val de atacuri iraniene asupra Israelului, într-o escaladare a conflictului dintre cele două state, după ce rachete au lovit anterior oraşele Dimona şi Arad din sudul ţării.

Echipele de intervenţie au fost trimise în mai multe locuri din zona metropolitană Tel Aviv unde au căzut fragmentele rachetei şi submuniţiile dispersate.

