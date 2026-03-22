Un purtător de cuvânt al ministerului a declarat că trei drone au fost interceptate şi distruse în regiunea de est a ţării, a relatat Reuters.

De asemenea, trei rachete balistice au vizat regiunea Riad, capitala Arabiei Saudite, a anunţat duminică Ministerul Apărării saudit, în cea de-a 23-a zi a războiului din Orientul Mijlociu.

„A fost detectată lansarea a trei rachete balistice în direcţia regiunii Riad. O rachetă a fost interceptată, în timp ce celelalte două au căzut într-o zonă nelocuită”, a scris ministerul pe X, precizând totodată că cinci drone au fost interceptate deasupra ţării.