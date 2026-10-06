Procurorii nu au identificat serviciul de informații străin și nu a fost clar imediat dacă analiza a ajuns la destinatarul prevăzut, potrivit News.ro.

Conform informațiilor obținute de ziarul Sueddeutsche Zeitung, cazul nu are legătură cu Rusia.

Procurorii susțin că, la cinci ani după încheierea mandatului său de șef al serviciului de informații BND, în 2005, Hanning a convenit cu un fost șef de birou al BND să primească informații confidențiale de securitate în schimbul unei plăți.

Șeful de birou, identificat ca Manfred D., în conformitate cu normele de confidențialitate, a fost, de asemenea, arestat marți.

Procurorii au declarat că Manfred D. este suspectat că ar fi furnizat, de-a lungul anilor, aproximativ 2.000 de documente, inclusiv materiale clasificate destinate exclusiv uzului intern în cadrul BND și informări de nivel înalt privind serviciile de informații de la Cancelaria Federală.

Potrivit procurorilor, Hanning, care acum are 80 de ani, a folosit informațiile clasificate furnizate de D. pentru a pregăti o analiză destinată unui ofițer al unui serviciu de informații străin și, timp de ani de zile, a împărtășit informații politice cu un reprezentant al unui alt serviciu de informații străin.

Hanning nu a răspuns la solicitarea de comentarii din partea agenției Reuters, iar BND a refuzat să comenteze și a trimis întrebările către procurori. Cancelaria a refuzat, de asemenea, să comenteze.

Poliția a efectuat marți arestări și percheziții în landurile Bavaria, Renania de Nord-Westfalia și Berlin, iar ambii suspecți urmau să fie prezentați în fața unui judecător la Curtea Federală de Justiție, au adăugat procurorii.

Germania nu va tolera „trădarea secretelor de stat”

Germania nu va tolera trădarea secretelor de stat și nici colaborarea cu „dușmanii democrației”, a declarat marți pentru AFP președintele comisiei parlamentare de control al serviciilor de informații, în urma arestării fostului șef al serviciilor secrete germane. „Un fost conducător al instituției care divulgă informații secrete (...) nu se mulțumește doar să-și încalce obligațiile, ci trădează și toate valorile serviciilor de securitate germane. Oricine se aliază cu dușmanii democrației noastre liberale va fi demascat. Nu vom tolera nicio trădare a secretelor”, a scris Marc Henrichmann într-un mesaj adresat AFP.

Potrivit unei investigații realizate de Sueddeutsche Zeitung, NDR și WDR, suspiciunea centrală este că Hanning ar fi folosit aceste informații în activitatea sa privată de consultanță, pentru câștig financiar. În cel puțin un caz ar fi întocmit, pe baza informațiilor secrete, o analiză de securitate pentru un serviciu de informații străin – despre care sursele publicațiilor spun că nu era cel rus.

Într-un alt caz ar fi utilizat informații din documente interne ale BND pentru a comunica cu un agent străin. Anchetatorii consideră posibil să fi existat mai mulți beneficiari internaționali ai informațiilor.

Cazul a fost descoperit în urma unei percheziții din 2025

Cazul a fost descoperit întâmplător, în urma unei percheziții efectuate la domiciliul lui Hanning în septembrie 2025, într-un dosar complet diferit, privind presupusa implicare a unei firme private de securitate asociate lui într-o tentativă de răpire a unor copii. Polițiștii au găsit atunci un suport electronic conținând numeroase documente strict secrete ale BND. Procurorul general federal a preluat cazul în mai 2026 și a deschis o anchetă secretă.

Hanning a condus BND între 1998 și 2005, după care Angela Merkel l-a numit secretar de stat în Ministerul de Interne, funcție pe care a ocupat-o până în 2009.

Sueddeutsche Zeitung amintește că de mai mult timp existau semne de întrebare în cercurile de securitate germane privind legăturile lui Hanning cu Rusia, fără să fi existat însă dovezi că ar fi lucrat pentru Moscova. Printre altele, în 2013, a depus mărturie într-un proces la Londra în favoarea oligarhului rus Oleg Deripaska și ulterior a lucrat în consultanță pentru afaceri cu Rusia.

Dezvăluirea despre arestarea lui Hanning vine în timp ce noul șef al BND, Martin Jäger, încearcă să reformeze serviciul și să obțină atribuții suplimentare de la Bundestag. Scandalul intervine, de asemenea, după cazul Carsten L., fost responsabil al BND judecat pentru presupusa transmitere către Rusia a unor informații secrete, inclusiv despre operațiuni cibernetice împotriva grupării Wagner.