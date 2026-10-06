Cristela Georgescu, acuzații grave: ”Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile”, este ”o persecuție politică”

Stiri Politice
Data publicării:
Data actualizării:
Cristela georgescu id233940 inquam photos alex nicodim
Inquam Photos / Alex Nicodim

Cristela Georgescu a lansat acuzații grave, marți, la ieșirea de la sediul DIICOT din București, unde a asistat la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate în dosarul în care Călin Georgescu este arestat preventiv.

autor
Cristian Matei

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale afirmă că ea și familia ei, respectiv tatăl său și ”copilul minor” au fost supuși unor intervenții ”brutale, inacceptabile” atunci când Georgescu a fost scos cu cătușe la mâini de polițiști din vila lui din Mogoșoaia.

Ea spune că, într-un mod „traumatizant și aproape inuman”, unul dintre copiii săi, dar și tatăl său foarte în vârstă au fost păziți de oameni înarmați.

”Vreau să știți că suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile și oricare dintre dumneavoastră, oameni obișnuiți, e important să conștientizați că vă puteți afla cândva în această situație, să vă treziți într-o dimineață acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte să fiți judecați. 

Vreau să știți că a avut loc ... modul brutal în care s-a intrat în casă peste mine și copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo. Apoi, modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el e tată. Și un om de 90 de ani, a fost păzit, la fel, la pat de un tânăr înarmat care putea să-i fie nepot. Apoi, modul umilitor și traumatizant în care, în fața copiilor minori, Călin a fost ridicat, încătușat, ridicat în trafic fără ca el să prezinte un pericol grav, iminent”, a declarat Cristela Georgescu. 

Recomandări Video

Cristela Georgescu: ”Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic”

În continuare, ea acuză că tot acest dosar ar fi unul politic, deoarece, spune ea, acuzațiile sunt ”nefondate”.

Acum, ce vreau să spun încă o dată, pentru că e important ca toată lumea să conștientizeze. Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept și care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură forma sa. Argumentele mele sunt următoarele: acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate”, a declarat soția fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Cristela Georgescu mai este nemulțumită de faptul că mai multe informații ”confidențiale” din acest dosar au ajuns în presă, fapt care, spune ea, ”a dat nașteri la interpretări și la corelații manipulatorii și false”.

”Al doilea lucru: până la ora actuală nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral. Al treilea punct: informații confidențiale, care nu au voie, conform legii, să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător. Și acest lucru a dat nașteri la interpretări și la corelații manipulatorii și false. Și, dincolo de faptul că nu ne-a fost respectat dreptul la viață privată și datele noastre personale au fost peste tot, ultimul lucru: prezumția de nevinovăție. Vreau să știți că este de asemenea nerespectată, pentru că presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra ... inclusiv a judecătorilor, prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă și indirect pune presiune pe judecător. Și nu în ultimul rând, au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv ale CEDO. Despre acestea voi reveni cu detalii în zilele care urmează, pentru că voi reveni aici în zile. Percheziția nu s-a terminat. Mai sunt da, probabil mâine și chiar poimâine.”, a mai afirmat Cristela Georgescu.

De ce este acuzat Călin Georgescu

Curtea de Apel Bucureşti a admis recent contestaţia DIICOT şi a decis ca fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Procurorii DIICOT vorbesc despre un mecanism complex de înșelăciune pus la cale de Călin Georgescu, considerat liderul grupului organizat, și dus la îndeplinire cu ajutorul unui om de afaceri din Constanța și al unui cetățean italian, cercetat penal și în țara natală.

Cei trei suspecți acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave i-au adus un prejudiciu de peste un milion de euro unui om de afaceri din Buzău. De la plângerea lui a pornit acest dosar.

Cei trei vizați în dosar de procurorii DIICOT, Călin Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena, ar fi pus la cale un mecanism de înșelăciune în care victimă a fost omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu.

Cristela și Călin Georgescu, la DIICOT. Participă la percheziițile informatice

Etichete: calin georgescu, cristela,

Articol recomandat de sport.ro
”Să vină Antonela!”. Leo Messi nu a rămas indiferent după gestul colegului său
”Să vină Antonela!”. Leo Messi nu a rămas indiferent după gestul colegului său
Citește și...
Calin georgescu agerpres 19665778
Stiri Justitie
Ce caută procurorii în telefoanele lui Călin Georgescu. Percheziția informatică de la DIICOT durează de câteva ore

Soții Călin și Cristela Georgescu sunt de ore bune, in sediul DIICOT din Capitala, pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale este arestat preventiv.

Cristela si calin georgescu protv
Stiri Justitie
Cristela și Călin Georgescu, la DIICOT. Participă la percheziițile informatice

Călin și Cristela Georgescu au ajuns la DIICOT. Aceștia vor asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate în dosarul în care este arestat preventiv fostul candidat la prezidențiale.

Recomandări
Shutterstock uzina dacia
Stiri Economice
Dacia pregătește un nou val de plecări voluntare. Uzina de la Mioveni își oprește temporar producția

Dacia anunță un nou val de plecări voluntare, în contextul problemelor din industria auto și a noii strategii a Renault. În jur de 160 angajați de la uzina de la Mioveni ar urma să fie vizați, spun sursele Știrilor ProTV.

Luca niculescu nicusor dan 3
Stiri Economice
Primul curs oficial anunțat de BNR după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu. Euro, nou record istoric

Primul curs oficial anunțat de BNR după desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de premier arată o ușoară depreciere a leului față de euro și un nou record al cursului valutar. Moneda unică europeană a ajuns la 5.3527 lei.

Cafea cu visuri 6 octombrie
Cafea cu visuri
Cosmin Stan, despre lecțiile pe care le oferă copiilor săi prin călătorii: „Mi se pare unul dintre cele mai de preț lucruri”

În acest episod, Oana Andoni a vorbit despre visuri, curajul de a le urma și despre destinații fabuloase cu prezentatorul Știrilor ProTV de dimineață din weekend și corespondent senior -Cosmin Stan.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Boala parodontală - afecțiunea tăcută care ne poate lăsa fără dantură. Un obicei simplu poate face diferența

17:33

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Ciprian Marica și Cristi Pulhac sunt invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE acum

Sport

Spania U21 - România U21, LIVE pe VOYO, de la 20:00 | Ultima impresie contează! „Tricolorii mici”, gata să facă surpriza