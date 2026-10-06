Cristela Georgescu, acuzații grave: ”Am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile”, este ”o persecuție politică”

Soția fostului candidat la alegerile prezidențiale afirmă că ea și familia ei, respectiv tatăl său și ”copilul minor” au fost supuși unor intervenții ”brutale, inacceptabile” atunci când Georgescu a fost scos cu cătușe la mâini de polițiști din vila lui din Mogoșoaia.

Ea spune că, într-un mod „traumatizant și aproape inuman”, unul dintre copiii săi, dar și tatăl său foarte în vârstă au fost păziți de oameni înarmați.

”Vreau să știți că suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile și oricare dintre dumneavoastră, oameni obișnuiți, e important să conștientizați că vă puteți afla cândva în această situație, să vă treziți într-o dimineață acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte să fiți judecați.

Vreau să știți că a avut loc ... modul brutal în care s-a intrat în casă peste mine și copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo. Apoi, modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el e tată. Și un om de 90 de ani, a fost păzit, la fel, la pat de un tânăr înarmat care putea să-i fie nepot. Apoi, modul umilitor și traumatizant în care, în fața copiilor minori, Călin a fost ridicat, încătușat, ridicat în trafic fără ca el să prezinte un pericol grav, iminent”, a declarat Cristela Georgescu.

Cristela Georgescu: ”Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic”

În continuare, ea acuză că tot acest dosar ar fi unul politic, deoarece, spune ea, acuzațiile sunt ”nefondate”.

”Acum, ce vreau să spun încă o dată, pentru că e important ca toată lumea să conștientizeze. Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept și care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură forma sa. Argumentele mele sunt următoarele: acuzațiile din dosar sunt nefondate și adevărate”, a declarat soția fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Cristela Georgescu mai este nemulțumită de faptul că mai multe informații ”confidențiale” din acest dosar au ajuns în presă, fapt care, spune ea, ”a dat nașteri la interpretări și la corelații manipulatorii și false”.

”Al doilea lucru: până la ora actuală nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral. Al treilea punct: informații confidențiale, care nu au voie, conform legii, să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în fața judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător. Și acest lucru a dat nașteri la interpretări și la corelații manipulatorii și false. Și, dincolo de faptul că nu ne-a fost respectat dreptul la viață privată și datele noastre personale au fost peste tot, ultimul lucru: prezumția de nevinovăție. Vreau să știți că este de asemenea nerespectată, pentru că presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție asupra ... inclusiv a judecătorilor, prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat. Și asta nu este în regulă și indirect pune presiune pe judecător. Și nu în ultimul rând, au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv ale CEDO. Despre acestea voi reveni cu detalii în zilele care urmează, pentru că voi reveni aici în zile. Percheziția nu s-a terminat. Mai sunt da, probabil mâine și chiar poimâine.”, a mai afirmat Cristela Georgescu.