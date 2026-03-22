Acesta amenință că va lăsa Iranul în întuneric, dacă Teheranul nu redeschide strâmtoarea. Pe de altă parte, 115 israelieni au fost răniți în sudul țării după ce Iranul a lansat rachete balistice către situl nuclear de la Dimona. Rachetele au ratat ținta, dar au căzut în zone rezidențiale.

În cursul nopții, Donald Trump s-a hazardat să lanseze un ultimatum foarte grav Teheranului.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!” - a transmis Trump pe rețeaua Truth Social.

Mesajul înseamnă că Iranul are timp până în noaptea de luni spre marți să se conformeze. Însă responsabilii de la Teheran au răspuns sfidător avertizând că armata va viza infrastructura energetică și stațiile de desalinizare din regiunea Golfului dacă Donald Trump își pune în aplicare amenințarea de a distruge centralele electrice ale Iranului.

Pe timp de pace, 20% din transporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate trec prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce o face esențială pentru aprovizionarea globală cu energie. În mod normal, aproximativ 3.000 de nave traversează strâmtoarea în fiecare lună, însă în ultimele trei săptămâni cel puțin 21 de nave au fost lovite de iranieni, iar traficul este practic paralizat. Drept urmare, prețul global pentru combustibili a crescut vertiginos.

Între timp, iranienii au lansat sâmbătă seară o salvă de rachete balistice vizând Centrala nucleară de la Dimona, din deșertul Neghev, în sudul Israelului.

Despre situl nuclear de la Dimona sunt disponibile puține informații publice. Israelul, care menține o politică de „ambiguitate strategică”, nu a confirmat și nici nu a infirmat vreodată că ar deține armament nuclear.

Bateriile de apărare antiaeriană au intervenit, însă interceptoarele nu au reușit să doboare toate rachetele.

Unele proiectile ori resturi ale acestora au căzut atât în orașul Dimona, cât și în Arad, alt oraș din zonă, lângă Beer Sheva. Zeci de persoane au ajuns la spital și câteva sunt în stare gravă, inclusiv copii.

O altă rachetă balistică a fost interceptată, de data aceasta deasupra orașului Eilat, pe malul Mării Roșii. Resturile proiectilului au căzut peste graniță, în portul iordanian Aqaba, unde au provocat un incendiu.

În acest timp, SUA și Israelul continuă să distrugă capacitățile militare ale Teheranului, inclusiv o bază ascunsă adânc în munte, în apropierea Strâmtorii Ormuz, unde erau depozitate rachete antinavă, lansatoare și alte echipamente care puteau pune în pericol navigația în zonă.