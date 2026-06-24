Cel mai zgomotos om din lume. Strigătul acestui bărbat este la fel de puternic ca zgomotul unui avion care decolează | VIDEO

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Joseph McGrail-Bateup, un australian profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat și crainic onorific, a fost recunoscut drept cea mai zgomotoasă persoană din lume. Strigătul său este la fel de puternic ca zgomotoul unui avion la decolare. 

autor
Cristian Anton

Guinness World Records a atestat oficial că Joseph McGrail-Bateup, rezidentul în vârstă de 58 de ani din Canberra, a înregistrat cel mai puternic strigăt înregistrat vreodată de o persoană, scrie CNN. El a strigat cuvântul „acum” la 122,4 decibeli.

Bărbatul a doborât recordul anterior de 121,7 dB stabilit de profesoara din Irlanda de Nord, Annalisa Flanagan, în 1994. Ea strigase un „liniște” asurzitor.

Un sunet atât de puternic se încadrează în intervalul de zgomot al unei drujbe, al unui avion cu reacție care decolează și al sirenei unei ambulanțe auzită de la mică distanță.

Stabilirea recordului nu a fost ceva pentru care McGrail-Bateup s-ar fi putut antrena, a spus el marți. ”Nu există nicio modalitate prin care să te poți antrena pentru el. Trebuie doar să-l păstrezi pentru o zi, mai ales cu încercarea de record mondial”, a spus McGrail-Bateup.

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Mi-a luat șapte încercări doar pentru un singur cuvânt, care a fost cuvântul «acum», și vocea mea a fost și ea răgușită în următoarele câteva zile. Eram răgușită. A fost groaznic. Deci nu, nu poți exersa cu adevărat pentru asta. Dar este foarte distractiv când o faci”, a adăugat australianul.

McGrail-Bateup se considera cel mai zgomotos bărbat din lume, mai degrabă decât cea mai zgomotoasă persoană, a spus el. Nu exista niciun record anterior pentru cel mai zgomotos bărbat.

Mă bucur că ea (Flanagan) își păstrează recordul. Așa că ea este în continuare cea mai zgomotoasă femeie din lume, iar eu sunt cel mai zgomotos bărbat din lume”, a spus McGrail-Bateup.

McGrail-Bateup a povestit că a dat peste recordul lui Flanagan în timp ce căuta fără succes în Guinness World Records performanțe legate de strigătul unui crainic public în oraș.

Bărbatul a mai avut un record în Guiness World Book, depășit de un băiat de 7 ani

Omul devenise deja extrem de zgomotos când a fost numit crainicul public oficial al capitalei naționale, Canberra, în 2017. Este un rol onorific și cu jumătate de normă, stabilit de guvernul local, pe care îl consideră „puțin amuzant”. Numele său de crainic public este Lord Joseph. Face anunțuri la evenimente comunitare, festivaluri școlare și expoziții auto.

Odată cu acest post a venit și calitatea de membru al Breslei Antice și Onorabile a Crainicilor Publici Australieni, o organizație profesională competitivă dedicată conservării rolurilor istorice și ceremoniale ale membrilor.

A câștigat o competiție a breslei în 2024 cu cel mai puternic „Oyez, Oyez, Oyez”, la 98 dB. Acesta a fost un ordin de tăcere și atenție înainte ca un crainic public australian să facă o proclamație.

A experimentat cu mai multe cuvinte pentru încercarea sa de record mondial înainte de a se hotărî la „acum”. Strigătul său a fost înregistrat pe 2 mai într-un studio radio din Canberra de către un inginer acustic profesionist și în prezența martorilor. Fișierele au fost trimise către Guinness World Records, care a anunțat săptămâna trecută oficial recordul mondial.

Este a doua oară când McGrail-Bateup doboară un record mondial. În 2019, a doborât un record de viteză pentru un arcaș care a tras 10 săgeți. Timpul său de 60,03 secunde a ”șters” cu o fracțiune de secundă un record care exista din 2015.

Nouă luni mai târziu, un băiat de 7 ani a doborât recordul lui McGrail-Bateup cu 11,4 secunde.

McGrail-Bateup nu este însă interesat să încerce să recâștige recordul la tir cu arcul sau să-și păstreze recordul la strigăt. „Dacă cineva mă bate, este fantastic”, a spus el. „Recordurile sunt menite să fie doborâte”.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: Guiness World Records, barbat, australia, zgomot, avion, decolare, strigat,

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