Autoritățile speră că această construcție, mai înclinată decât celebrul turn din Pisa, să câștige măcar o parte din faima obiectivului turistic din Italia.

Turnul, cunoscut sub numele de Putna, a fost construit în jurul anului 1280 și se află printre ruinele Castelului Michalovice din nordul Cehiei.

Autoritățile se luptă pentru ca monumentul să ocupe un loc de cinste în Cartea Recordurilor. Asta după ce topografii au ajuns la concluzia că are o înclinație de 6,51 grade — cu aproximativ o treime mai mare decât cea a faimosului Turn din Pisa.

Măsurători spectaculoase: 6,51 grade de înclinare

Ivan Berka, reporter TV Nova: „Construcția a fost măsurată neoficial de topografi din Mnichovo Hradiště, care au constatat că turnul Castelului Michalovice este unul dintre cele mai înclinate din lume.”

Veronika Havlová, topograf, Geodezie Hradiště: „Am măsurat un punct la baza turnului și unul în vârf. Prin calcul, am stabilit că înclinația este de 6,51 de grade.”

Istoricii spun că turnul, cel mai probabil, nu avea nicio înclinație în perioada medievală.Nu se știe cu exactitate când a început să se încline, dar conform celor mai recente descoperiri, construcția s-a fisurat în 1738, în urma unei explozii a prafului de pușcă depozitat acolo.

Localnicii spun că ar fi contribuit la înclinarea lui și vânătorii de comori care, în căutările lor, au început să destabilizeze fundația.

Ivan Berka, reporter TV Nova: „Iată cea mai simplă modalitate de a demonstra cât de înclinat este turnul. Așezați o sticlă aici și ea se va rostogoli rapid la vale.”

Pași spre Cartea Recordurilor

Pentru ca măsurătorile să fie luate în calcul de Cartea Recordurilor este nevoie de aparatură specială și parametri care să fie respectați cu rigurozitate. Înscrierea în competiție costă, însă, aproximativ un milion de coroane.

Robin Povsik, consilier al municipalității Mladá Boleslav: „Dacă vom reuși în acest demers, ne-ar putea ajuta la creșterea turismului în zonă și asta ar sprijini antreprenorii locali.”

Petr Zbírál, topograf, Mladá Boleslav: „Se va măsura un model 3D al obiectivului. Am consultat metodologia cu experți de la Universitatea Tehnică din Ostrava și cu un expert care măsoară înclinația Turnului din Pisa de 20 de ani.”