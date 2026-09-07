Scrisoarea, care a fost prezentată echipei lui Harry şi trimisă drept informare unor înalţi oficiali din guvern şi din armată, precizează că, după ce Harry şi Meghan au renunţat la îndatoririle lor regale oficiale în 2020, nu ''mai sunt membri cu rol activ în familia regală'', potrivit Agerpres.

''Această poziţie, diferită de îndatoririle de stat şi regale asumate de membrii activi ai familiei regale şi care oferă cuplului libertatea personală în ceea ce priveşte independenţa financiară şi protecţia vieţii private aşa cum îşi doresc, va fi respectată pe deplin în continuare'', se mai spune în scrisoare.

''Drept urmare, nu există nicio schimbare în statutul curent al ducelui şi ducesei de Sussex. Acţiunile caritabile ale ducelui şi ducesei sunt o activitate personală pentru amândoi şi este desfăşurată în calitatea privată''.

''În concluzie, statutul lor este asemenea unor persoane fizice care au interese comerciale şi caritabile''.

Prinţul Harry şi familia sa au revenit în Marea Britanie la sfârşitul lunii trecute, la şase ani după ce au renunţat la îndatoririle regale şi s-au mutat în Statele Unite.

Ducii de Sussex au anunţat în ianuarie 2020 că se vor retrage din rolurile regale „de rang înalt” şi că depun eforturi pentru a deveni independenţi financiar faţă de familia regală. „Acest echilibru geografic ne va permite să ne creştem fiul cu respect pentru tradiţia regală în care s-a născut, oferind în acelaşi timp familiei noastre spaţiul necesar pentru a ne concentra asupra următorului capitol, inclusiv asupra lansării noii noastre organizaţii caritabile”, au declarat ei într-un comunicat la acea vreme.

Palatul Buckingham a confirmat apoi, în februarie 2021, că cei doi nu mai sunt membri activi ai familiei regale.

Ducele de Sussex pierduse anterior, în 2024, un proces în care contesta decizia de a i se reduce nivelul de securitate atunci când se întoarce în Marea Britanie, în urma anunţului că se retrage de la îndatoririle regale.