Cei mai apropiați aliați ai lui Putin rup tăcerea la televiziunea de stat, recunoscând realitatea războiului din Ucraina

Loialiștii Kremlinului încep să admită că războiul Rusiei în Ucraina se clatină, iar narațiunea triumfalistă de la Moscova se prăbușește după mai bine de trei ani de lupte, scrie Mirror.co.uk.

Țările occidentale au pompat miliarde de dolari în apărarea Ucrainei, iar speranțele că Donald Trump ar putea încheia un acord de pace s-au estompat.

„Rușii trebuie să se trezească și să accepte realitatea. Mor mulți oameni și nu au mare lucru de arătat pentru asta”, a declarat săptămâna trecută vicepreședintele SUA, JD Vance.

Declarațiile sale au venit după ce Donald Trump a criticat Rusia pentru faptul că cheltuie milioane pe bombe, rachete și muniție, „fără să obțină practic niciun teritoriu”.

Tatyana Montyan – o fostă avocată ucraineană devenită ulterior o apărătoare ferventă a Rusiei și a invaziei – recunoaște acum că numărul soldaților ruși este în scădere și că președintele Vladimir Putin ar putea fi nevoit să mobilizeze din nou armata – o decizie care deja a determinat mii de bărbați apți de luptă să părăsească țara.

„În prima jumătate a lunii septembrie, ritmul ofensivei a încetinit semnificativ. E posibil să-și fi epuizat ultimele rezerve”, a declarat Montyan într-un interviu pe 22 septembrie.

Politicianul Dmitri Rogozin a admis, la rândul său, că „este imposibil să avansăm. Este un impas pe front”.

Între timp, Pavel Gubarev, un veteran al războaielor purtate de Rusia în Donetsk, a vorbit despre „pierderi incomparabil de grele” de partea rusă și a susținut că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol i-au oferit Kievului un avantaj strategic.

„În realitate, situația actuală echivalează deja cu o înfrângere pentru noi”, a scris el.

Datele privind războiul confirmă aceste avertismente: între iunie și august, Rusia a cucerit doar 1.548 de kilometri pătrați – aproximativ 0,003% din teritoriul Ucrainei – și a pierdut aproape 95.000 de soldați în aceeași perioadă (peste 1.000 pe zi), potrivit grupului ucrainean Deep State.

Tot mai multe fisuri încep să apară și în programele televiziunii de stat din Rusia, unde un invitat a contestat deschis afirmațiile Ministerului Apărării privind pierderile catastrofale ale Ucrainei.

„La începutul ostilităților, armata ucraineană avea aproximativ 800.000 de oameni. Apoi a crescut cu încă 100.000–120.000 pe an. Prin urmare, nu pot exista 1.700.000–2.000.000 de pierderi, pentru că, în acest caz, armata ucraineană pur și simplu nu ar mai exista”, a spus invitatul.

Când moderatorul l-a întrebat dacă sugerează că Ministerul rus al Apărării minte – o afirmație considerată infracțiune în timpul războiului – acesta a răspuns: „Nu doar al nostru. Este o greșeală uriașă să subestimezi armata ucraineană.”

Analistul militar și fost ofițer al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Ivan Stupak, a explicat că aceste declarații reflectă o oboseală profundă în rândul cetățenilor ruși, care se apropie de al patrulea an al unui război ce i-a izolat complet de restul lumii.

