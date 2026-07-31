Stația de cercetare Concordia a înregistrat -84,1°C, cea mai scăzută temperatură măsurată pe Terra din 2012, un contrast spectaculos cu canicula care afectează o mare parte a planetei, conform Live Science.

Stația de cercetare Concordia, situată în inima Antarcticii, la mare altitudine, a înregistrat pe 18 iulie o temperatură minimă de -84,1°C (echivalentul a -119,4°F), potrivit datelor oficiale.

Valoarea a fost consemnată de două ori, la 06:25 și 06:34, ora locală, au transmis reprezentanții Institutului Polar Francez Paul-Émile Victor, care administrează baza împreună cu Programul Național Italian de Cercetare în Antarctica (PNRA).

Deși în această regiune temperaturile coboară frecvent sub -80°C în timpul iernii polare, specialiștii spun că o astfel de valoare rămâne excepțională.

„Chiar și aici, unde frigul extrem este ceva obișnuit, temperaturile sub -84°C sunt remarcabile și arată cât de variabilă poate fi încă vremea din Antarctica”, a declarat Gabriele Carugati, coordonatorul stației Concordia, pentru Live Science.

Două lumi diferite: Antarctica îngheață, iar Europa se topește

Recordul de frig vine într-un moment în care o mare parte a planetei traversează unul dintre cele mai fierbinți episoade ale ultimilor ani.

Europa și America de Nord sunt afectate de valuri de căldură severe, iar Europa de Vest a înregistrat cea mai călduroasă lună iunie din istorie. În paralel, incendii de vegetație de proporții continuă să afecteze Canada, Statele Unite, Franța, Spania și alte regiuni.

Cercetătorii atrag însă atenția că aceste extreme nu se exclud reciproc și nu contrazic tendința de încălzire globală.

„Schimbările climatice descriu tendințele globale pe termen lung, însă fenomenele meteorologice individuale pot aduce în continuare episoade excepționale de frig”, a explicat Gabriele Carugati.

El subliniază că Antarctica este influențată de mecanisme atmosferice complexe.

De ce este Concordia unul dintre cele mai extreme locuri de pe Pământ

Stația Concordia este considerată una dintre cele mai izolate baze de cercetare din lume. Ea este amplasată pe un strat de gheață cu o grosime de aproximativ 3.300 de metri, la peste 3.200 de metri altitudine și la mai bine de 1.000 de kilometri de cea mai apropiată coastă.

Aici sunt realizate cercetări în domenii precum climatologia, astronomia, seismologia și studiul evoluției climatice a Pământului.

În timpul iernii antarctice, soarele nu răsare luni întregi, iar lipsa norilor permite pierderea continuă a căldurii în spațiu, favorizând temperaturi care se numără printre cele mai scăzute înregistrate vreodată pe glob.

„Concordia este un loc unic. În timpul iernii nu există lumină solară luni întregi, atmosfera este extrem de uscată și stabilă, iar în nopțile senine căldura se pierde continuu în spațiu, deoarece nu există nori care să o rețină. Aceste condiții permit temperaturilor să coboare la valori extraordinare”, a explicat Gabriele Carugati.