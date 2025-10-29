Cea mai sângeroasă operațiune din istoria Braziliei. 119 morți în urma unei intervenții a poliției

Autorităţile braziliene au anunţat miercuri cel puţin 119 morţi în urma intervenţiei de marţi a poliţiei la Rio de Janeiro, cea mai sângeroasă din istoria ţării.

Preşedintele Lula da Silva s-a declarat „siderat”, în timp ce locuitorii favelelor recuperau cadavre, între lacrimi şi furie, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Cu puţine zile înainte de a găzdui la Belem, în Amazonia, conferinţa COP30 a ONU pentru climă, Brazilia se trezeşte confruntată cu unele din realităţile sale cele mai crude.

Poliția lovește puternic în cartelurile din Rio

Raidurile întreprinse marţi împotriva traficanţilor de droguri în Complexo da Penha şi Complexo do Alemao, două mari ansambluri de favele în nordul metropolei Rio, reamintesc puterea crimei organizate în aceasă ţară, dar pun sub semnul întrebării metodele poliţiei.

Miercuri, zeci de cadavre au fost recuperate de locuitori într-o pădure din vârful favelei şi apoi depuse aproape de una din căile principale de acces în Complexo da Penha, au constatat jurnalişti ai AFP.

Printre acestea se aflau cadavrul unui bărbat decapitat şi un altul total desfigurat. Unii localnici au denunţat „execuţii”.

Autoritățile vorbesc de succes, localnicii strigă „masacru”

După ce marţi anunţaseră 60 de morţi, autorităţile din Rio de Janeiro au revenit cu un bilanţ încă provizoriu de cel puţin 119 morţi: 115 prezumtivi infractori şi patru poliţişti.

În schimb, Apărătorul Public al statului Rio a contabilizat cel puţin 132 de morţi.

Marţi s-a desfăşurat cea mai vastă operaţiune de poliţiei din Rio, care a mobilizat 2.500 de agenţi împotriva Comando Vermelho, principala grupare infracţională din oraş, care operează în favele, cartiere populare şi sărace, dens populate.

După mai mult de un an de anchetă şi cu 113 arestări, intervenţia a fost un 'succes', a spus în faţa presei Claudio Castro, guvernatorul de dreapta al statului Rio, care a apărat operaţiunea în forţă şi a afirmat că singurele 'victime' sunt poliţiştii ucişi, negând moartea unor nevinovaţi.

Însă preşedintele de stânga Luiz Inacio Lula da Silva a fost 'siderat' de numărul morţilor, a indicat ministrul justiţiei, Ricardo Lewandowsk, potrivit căruia guvernul federal nu a fost la curent cu operaţiunea.

„Nu a fost o operaţiune, au venit direct să ucidă”

Statul Rio „a comis un masacru. Nu a fost o operaţiune, au venit direct să ucidă”, a spus la microfonul AFPTV, în Complexo da Penha, o femeie în lacrimi, cu mâna pusă pe faţa unui tânăr al cărui cadavru era acoperit cu un cearceaf verde.

„Mulţi au fost omorâţi cu un glonţ în ceafă, un glonţ în spate.”, a spus Raull Santiago, un activist care locuieşte în cartier.

„Se văd urme de arsuri. Unii s-au predat, dar au fost ucişi cu sânge rece”, a afirmat avocatul Albino Pereira Neto, care reprezintă trei familii care şi-au pierdut câte un membru.

Trupurile au fost apoi puse în saci mortuari şi duse la institutul medico-legal.

Lula a reunit miercuri mai mulţi dintre miniştri la Brasilia, iar o delegaţie a guvernului său este aşteptată la Rio pentru o 'reuniune de urgenţă' cu guvernatorul Castro.

După evenimentele de marţi au urmat numeroase condamnări internaţionale.

Înaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului s-a declarat „îngrozit” şi a cerut „anchete rapide”.

Peste 30 de ONG-uri, printre care Amnesty International, au apreciat că oraşul a căzut 'într-o stare de teroare' prin această acţiune a poliţiei.

Până marţi, intervenţia de poliţie cea mai sângeroasă din istoria Braziliei avusese loc în 1992, când 111 deţinuţi fuseseră ucişi în reprimarea unei revolte într-o închisoare din Carandiru, aproape de Sao Paulo.

Marţi, o bună parte a oraşului Rio de Janeiro, care atrage milioane de turişti în fiecare an, s-a găsit în plin haos.

Şcoli şi-au suspendat cursurile, transportul public a fost puternic perturbat şi mii de locuitori au rămas blocaţi, în imposibilitate de a ajunge acasă. Miercuri, viaţa îşi relua treptat cursul.

