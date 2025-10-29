Cea mai sângeroasă operațiune din istoria Braziliei. 119 morți în urma unei intervenții a poliției

Stiri externe
29-10-2025 | 20:54
brazilia
AFP

Autorităţile braziliene au anunţat miercuri cel puţin 119 morţi în urma intervenţiei de marţi a poliţiei la Rio de Janeiro, cea mai sângeroasă din istoria ţării.

autor
Sabrina Saghin

Preşedintele Lula da Silva s-a declarat „siderat”, în timp ce locuitorii favelelor recuperau cadavre, între lacrimi şi furie, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Cu puţine zile înainte de a găzdui la Belem, în Amazonia, conferinţa COP30 a ONU pentru climă, Brazilia se trezeşte confruntată cu unele din realităţile sale cele mai crude.

Poliția lovește puternic în cartelurile din Rio

Raidurile întreprinse marţi împotriva traficanţilor de droguri în Complexo da Penha şi Complexo do Alemao, două mari ansambluri de favele în nordul metropolei Rio, reamintesc puterea crimei organizate în aceasă ţară, dar pun sub semnul întrebării metodele poliţiei.

Miercuri, zeci de cadavre au fost recuperate de locuitori într-o pădure din vârful favelei şi apoi depuse aproape de una din căile principale de acces în Complexo da Penha, au constatat jurnalişti ai AFP.

Citește și
alcool
Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată

Printre acestea se aflau cadavrul unui bărbat decapitat şi un altul total desfigurat. Unii localnici au denunţat „execuţii”.

Autoritățile vorbesc de succes, localnicii strigă „masacru”

După ce marţi anunţaseră 60 de morţi, autorităţile din Rio de Janeiro au revenit cu un bilanţ încă provizoriu de cel puţin 119 morţi: 115 prezumtivi infractori şi patru poliţişti.

În schimb, Apărătorul Public al statului Rio a contabilizat cel puţin 132 de morţi.

Marţi s-a desfăşurat cea mai vastă operaţiune de poliţiei din Rio, care a mobilizat 2.500 de agenţi împotriva Comando Vermelho, principala grupare infracţională din oraş, care operează în favele, cartiere populare şi sărace, dens populate.

După mai mult de un an de anchetă şi cu 113 arestări, intervenţia a fost un 'succes', a spus în faţa presei Claudio Castro, guvernatorul de dreapta al statului Rio, care a apărat operaţiunea în forţă şi a afirmat că singurele 'victime' sunt poliţiştii ucişi, negând moartea unor nevinovaţi.

Însă preşedintele de stânga Luiz Inacio Lula da Silva a fost 'siderat' de numărul morţilor, a indicat ministrul justiţiei, Ricardo Lewandowsk, potrivit căruia guvernul federal nu a fost la curent cu operaţiunea.

„Nu a fost o operaţiune, au venit direct să ucidă”

Statul Rio „a comis un masacru. Nu a fost o operaţiune, au venit direct să ucidă”, a spus la microfonul AFPTV, în Complexo da Penha, o femeie în lacrimi, cu mâna pusă pe faţa unui tânăr al cărui cadavru era acoperit cu un cearceaf verde.

„Mulţi au fost omorâţi cu un glonţ în ceafă, un glonţ în spate.”, a spus Raull Santiago, un activist care locuieşte în cartier.

„Se văd urme de arsuri. Unii s-au predat, dar au fost ucişi cu sânge rece”, a afirmat avocatul Albino Pereira Neto, care reprezintă trei familii care şi-au pierdut câte un membru.

Trupurile au fost apoi puse în saci mortuari şi duse la institutul medico-legal.

Lula a reunit miercuri mai mulţi dintre miniştri la Brasilia, iar o delegaţie a guvernului său este aşteptată la Rio pentru o 'reuniune de urgenţă' cu guvernatorul Castro.

După evenimentele de marţi au urmat numeroase condamnări internaţionale.

Înaltul Comisariat al ONU pentru drepturile omului s-a declarat „îngrozit” şi a cerut „anchete rapide”.

Peste 30 de ONG-uri, printre care Amnesty International, au apreciat că oraşul a căzut 'într-o stare de teroare' prin această acţiune a poliţiei.

Până marţi, intervenţia de poliţie cea mai sângeroasă din istoria Braziliei avusese loc în 1992, când 111 deţinuţi fuseseră ucişi în reprimarea unei revolte într-o închisoare din Carandiru, aproape de Sao Paulo.

Marţi, o bună parte a oraşului Rio de Janeiro, care atrage milioane de turişti în fiecare an, s-a găsit în plin haos.

Şcoli şi-au suspendat cursurile, transportul public a fost puternic perturbat şi mii de locuitori au rămas blocaţi, în imposibilitate de a ajunge acasă. Miercuri, viaţa îşi relua treptat cursul.

Sursa: Agerpres

Etichete: masacru, morti, brazilia, rio de janeiro,

Dată publicare: 29-10-2025 20:54

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
GALERIE FOTO Sinner și-a prezentat noua iubită la Viena, după victoria din finală: a fost aproape de a ieși Miss Danemarca
Citește și...
Compania din România care a deschis o fabrică în Brazilia, după ce anul trecut a inaugurat una și în SUA. Ce produce
Stiri Economice
Compania din România care a deschis o fabrică în Brazilia, după ce anul trecut a inaugurat una și în SUA. Ce produce

O companie 100% românească a deschis o fabrică în Brazilia, după ce anul trecut a inaugurat una și în Statele Unite ale Americii. Românii produc îngrășăminte organize și pesticide ecologice.  

Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată
Stiri externe
Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată

Guvernul brazilian a anunţat marţi deschiderea unei anchete poliţieneşti privind mai multe cazuri de intoxicaţie cu alcool contrafăcut, dintre care trei mortale, anchetă ce va examina eventuale legături cu crima organizată, relatează AFP.

China reduce semnificativ importurile de petrol din Rusia. Beijingul s-a orientat brusc către o sursă neașteptată
Stiri externe
China reduce semnificativ importurile de petrol din Rusia. Beijingul s-a orientat brusc către o sursă neașteptată

China a anunțat o scădere cu peste 15% a importurilor de petrol din Rusia și o creștere bruscă spectaculoasă a achizițiilor din Brazilia și Indonezia. Experții așteaptă să vadă dacă e doar un episod trecător sau o schimbare a politicii de stat.  

Recomandări
Cum a explicat Ilie Bolojan de ce nu va crește salariul minim în 2026. „Productivitatea a crescut cu 5%, iar salariile cu 9%”
Stiri Economice
Cum a explicat Ilie Bolojan de ce nu va crește salariul minim în 2026. „Productivitatea a crescut cu 5%, iar salariile cu 9%”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că cel mai probabil salariul minim brut pe țară va rămâne și în 2026 la nivelul din acest an. 

Câți soldați NATO mai rămân în România, după reducerea prezenței armatei americane în țară. Cum sunt împărțiți în teritoriu
Stiri actuale
Câți soldați NATO mai rămân în România, după reducerea prezenței armatei americane în țară. Cum sunt împărțiți în teritoriu

Este oficial, americanii îşi retrag o parte dintre militarii staţionaţi la noi în ţară. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, după ce informația apăruse încă de marți seară, pe un site din Ucraina.

Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Acolo a fost cea mai puternică”
Stiri actuale
Anchetatorii au stabilit epicentrul exploziei din Rahova. „Acolo a fost cea mai puternică”

Doi angajați ai companiei Distrigaz Sud Rețele și patru de la o firmă privată de profil, sunt audiați de procurori, în ancheta exploziei din cartierul Rahova.

Top citite
1 Valea Prahovei toamna
Shutterstock
Stiri Turism
Stațiunile frumoase de pe Valea Prahovei, mai puțin cunoscute, de vizitat toamna. Destinații de vis aproape de București
2 Kelemen Hunor
Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Stiri Politice
O nouă încercare de a reduce numărul parlamentarilor. UDMR propune reducerea cu 11% a aleșilor - surse
3 Kelemen Hunor
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Politice
Kelemen Hunor admite tensiunile din coaliție. Crede că amânarea reformelor ar fi o greșeală
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 Octombrie 2025

55:19

Alt Text!
La Măruță
29 Octombrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 Octombrie 2025

01:47:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28