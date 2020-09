Cea mai caldă vară din istoria omenirii. Fenomenul care a făcut ravagii în emisfera de Nord

Vara care tocmai a trecut a fost cea mai fierbinte din istorie pentru emisfera de nord a planetei, și multe țări se confruntă cu o secetă severă.

În sudul Rusiei, de exemplu, autoritățile au fost nevoite să raționalizeze apa în orașele din regiunea Kuban, după ce marele rezervor care alimentează orașul Krasnodar aproape a secat.

Regiunea rusă Kuban, din apropierea Caucazului, e lovită din plin de secetă. A mai plouat când și când peste vară, dar deloc suficient. Nici pomeneală să se umple imensul rezervor de lângă Krasnodar, unde apa a coborât până la un nivel critic. În acest moment, acesta furnizează consumatorilor mai multă apă decât primește din surse naturale, iar nivelul apei continuă să scadă. Rezervorul n-a mai fost așa de gol din 1994 încoace.

Vladimir Arishin, Rezervorul Krasnodar: "Luăm doar 3-4% din necesar din rezervor, restul vine din subteran."

În Krasnodar, capitala regiunii, lipsa apei este principalul subiect de discuție pentru localnici. Autoritățile au instalat în fața blocurilor recipiente în care aduc apă industrială nepotabilă, pentru a fi folosită în baie. Sunt golite de locatari imediat după alimentare. În case, la robinet curge apă potabilă doar pentru scurt timp, dimineața și seară. Asta în zilele bune. O localnică a început să țină un jurnal al zilelor în care a avut apă.

Galina Semyonova, localnic: "Pe 10 august, n-a curs deloc apă la robinet, nici pe 15 august. Pe 16 august am reușit să umplu două sticle de 1,5 litri. Iar nimic pe 18 august, și nici pe 20."

Ludmila Grigorieva, localnică: "Am trei sticle cu apă pentru spălat vasele și încă una pentru băut. Mai am trei sticle pentru gătit. În baie, am doar un bidon de cinci litri și un pic de apă în rezervorul WC-ului."

Potrivit meteorologilor, vara care a trecut a fost cea mai caldă din istorie, în emisfera de Nord. În total, aproape 8% din suprafața planetei a înregistrat temperaturi record în august, inclusiv sud-vestul Statelor Unite, nordul Americii de Sud, nordul Rusiei și sudul Asiei.