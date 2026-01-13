Ce spun iranienii care au fugit în SUA despre protestele anti-regim din Statul islamic. Amestec de sentimente peste Ocean

Cel puţin 512 protestatari, dintre care nouă copii, au fost ucişi în peste două săptămâni de proteste în Iran, potrivit Agenţiei de ştiri pentru drepturile omului (HRANA) din SUA, relatează CNN.

Rămâne neclar dacă bilanţul HRANA reflectă în totalitate amploarea victimelor, având în vedere că autorităţile au blocat accesul la internet şi liniile telefonice. CNN nu poate verifica independent aceste cifre.

Diaspora iraniană din SUA reflectează asupra protestelor antiguvernamentale din Iran

Iranienii americani exprimă un amestec de mândrie şi durere pentru protestatarii care demonstrează împotriva regimului în tot Iranul.

Michael Baradaran, care studiază stomatologia în Utah, a declarat că este „extrem de mândru” de protestatari pentru că au „curajul să se opună unui regim opresiv”.

După ce şi-a petrecut primii ani de adolescenţă în Iran, Baradaran a declarat că a participat la Mişcarea Verde Iraniană din 2009, care s-a concentrat, de asemenea, pe protestul împotriva fraudei electorale şi a cerut reforme. ”Am experimentat pe propria piele regimul brutal”, a spus el. „Am văzut oameni împuşcaţi”.

Baradaran a spus că Iranul va fi într-o situaţie mai bună „dacă acest regim va dispărea”.

Asghar „Ray” Ghahraman, proprietarul renumitului „Ray's Candy Store” din New York City, care a părăsit Iranul înainte de revoluţia din 1979, a spus că simte tristeţe pentru protestatarii care demonstrează.

„Sunt poporul meu. Mor, sunt împuşcaţi, sunt închişi în închisoare”, a spus el.

Bărbatul în vârstă de 93 de ani nu crede că protestatarii vor avea succes, spunând că majoritatea celor 90 de milioane de iranieni vor dori în continuare ordinea regimului.

„Iranul este o ţară minunată. Are o istorie măreaţă”, a spus el, amintindu-şi de viaţa pe care a lăsat-o în urmă. „Mi-e dor de animale. Eram grădinar. Trăiam cu oi într-o grădină mare.”

Demonstraţiile antiguvernamentale au avut ecouri dincolo de graniţele Iranului. La Los Angeles a avut loc o mare manifestaţie de protest în weekend. De asemenea, un protestatar a fost văzut la ambasada Iranului din Londra, rupând steagul iranian, potrivit News.ro.

