Ceilalți doi au vrut să-l ajute, însă nu au mai ieșit teferi din încăpere. O anchetă este în curs.

Cei doi frați și unchiul lor erau stabiliți de mulți ani în Portugalia și lucrau pentru firma familiei. Trebuiau să izoleze rezervorul unei piscine de pe o proprietate din Quinto do Lago, o zonă exclusivistă din sudul Peninsulei. Mezinul în vârstă de 21 de ani - lucra cu substanțe toxice într-o încăpere care avea o aerisire foarte îngustă. La un moment dat i s-a făcut rău.

Elisabeta Necker, prietenă: „Erau într-un depozit de apă în care dădeau cu vopsea și accesul înăuntru e foarte greu, cu scară, cu frânghii și în momentul în care se întră înăuntru, oxigenul e foarte redus."

Tânărul și-a chemat în ajutor fratele, care la rândul lui l-a sunat pe unchi.

Elisabeta Necker, prietenă: „Cred că a fost o mare greșeală pentru că trebuia să cheme deja autoritățile să ceară ajutor."

Într-un final, pompierii i-au scos pe cei trei din rezervor, iar echipele medicale au început manevrele de resuscitare, dar fară succes.

Viorel Stan, pastorul bisericii penticostale române Loule: „Copii extraordinari. Avea prietenă din România și voiau să facă nunta, din câte am înțeles, anul viitor."

Românii erau de loc din comuna Poienile de Sub Munte, Maramureș.

Holdiș Ioan, viceprimar comuna Poienile de sub Munte: „Cel mai mare care a murit am auzit că a vrut să-și facă o pensiune acum aici în comună”.

Specialiștii susțin că astfel de lucrări au un grad mare de risc, mai ales dacă muncitorii nu își iau toate măsurile de siguranță, inclusiv oxigen suplimentar.

Ioana Macașoi, conferențiar la disciplina toxicologie UMF Timișoara: „Un bazin de apă este un spațiu izolat, lipsit de aerisire, iar vaporii substanțelor care se utilizează sunt mai grei decât aerul și se acumulează astfel la fundul bazinului. Muncitorii nu simt simtome care să prevestească intoxicația, leșină, iar dacă nu sunt scoși la aer, decesul survine la câteva minute”.

Polițiștii și inspectorii de muncă fac anchete. Autoritățile locale din orașul în care trăiau muncitorii vor sprijini familia în demersul de repatriere a trupurilor.