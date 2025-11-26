Reacția lui Donald Trump după ce a aflat că emisarul său i-a „învățat” pe ruși cum să-i vorbească

Donald Trump, pretinde că Rusia „face concesii", în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina. Însă un ministru de la Kremlin, îl contrazice spunând că nu este loc, de asa ceva.

Oricum, Trump îl trimite la Moscova, din nou, pe emisarul său Steve Witkoff - deși acesta este vizat de un scandal, pentru modul în care le-a oferit sfaturi, rușilor. Dezvăluirile apar, în stenogramele unei convorbiri, cu consilierul lui Vladimir Putin.

Potrivit Reuters, care citează surse oficiale, planul inițial de pace, în 28 de puncte - susținut de Washington, dar respins dur de Kiev și Uniunea Europeană, pentru că însemna capitularea Ucarinei - a avut evident ca sursă un document elaborat la Kremlin.

Mai mult, Bloomberg a publicat stenograma unei convorbiri telefonice, din 14 octombrie, între Steve Witkoff, emisarul lui Trump, și Yuri Ușakov, principalul consilier al lui Putin pentru negocieri.

Iar Witkoff pare că ... îi oferă consultanță lui Ușakov despre cum să fie abordat Donald Trump și ce să-i se spună ca să fie îmbunat.

SteveWitkoff:„Yuri, uite ce aș face eu. Recomandarea mea. (...) L-aș suna și pur și simplu aș reitera că îl feliciți pe președinte pentru această realizare (pacea în Gaza, n.r.), că ai susținut-o, că respecți faptul că este un om al păcii și că ești cu adevărat bucuros că s-a întâmplat. Așa aș spune eu. Cred că, pornind de aici, va fi un apel foarte bun”.

Mike Quigley, membru democrat al Camerei Reprezentanților: „Avem un președinte narcisist, controlat de ego… (n.r. Witkoff) probabil că dă sfaturi bune. Probabil că le spune rușilor: dacă vreți ceva, cea mai bună metodă cu acest președinte este să-i spuneți cât este de grozav”.

Witkoff îl mai sfătuia pe negociatorul rus să-i propună lui Putin o convorbire cu Trump - înaintea unei vizite a lui Volodimir Zelenski la Casa Albă.

La momentul respectiv, după discuția cu Putin, Trump a refuzat să livreze ucrainenilor rachete Tomahawk și i-a anunțat că se va concentra pe diplomație.

„Acum, între noi, știu ce va fi necesar pentru a obține un acord de pace: Donețk și poate un schimb de teritorii undeva”. - i-ar mai fi spus Witkoff lui Ușakov.

Donald Trump nu e îngrijorat de acțiunile emisarului său

În fața presei, Trump nu s-a declarat îngrijorat de modul în care emisarul său a abordat, până acum, negocierile cu Rusia.

Donald Trump, președintele SUA: „Asta e ceva standard, știți, pentru că el trebuie să le „vândă" (rușilor) situația asta a Ucrainei. Trebuie să „vândă" Ucraina Rusiei. Asta face un negociator. Mi-aș imagina că le spune același lucru și ucrainenilor, pentru că fiecare parte trebuie să ofere și să accepte ceva”.

Oricum, Trump îl trimite din nou la Moscova pe Steve Witkoff, săptămâna viitoare, să discute pe marginea NOULUI planul de pace - mult schimbat, după negocierile din week-end, de la Geneva. Iar secretarul armatei, Dan Driscoll, va fi trimis în Ucraina.

Donald Trump: „Ei (rușii) fac concesii, iar concesiile sunt mari: încetează luptele și nu mai cuceresc niciun alt teritoriu. Ucraina se descurcă bine. Cred că sunt destul de mulțumiți de situație. Mi-ar plăcea să văd războiul terminat, nu vom ști încă pentru o perioadă, dar, ei bine, facem progrese. Nu, nu mai am un termen limită. Știți care este, pentru mine, termenul limită? Când se termină totul”.

Yuri Ușakov: „Planul de pace nu a fost discutat cu nimeni în detaliu. L-am văzut, l-am primit, dar nu a fost nicio discuție”.

Reporter: „A fost transmis pe canale neoficiale, așa cum a spus ministrul (n.r. Serghei Lavrov)?”

Yuri Ușakov: „Da, pe canale neoficiale”.

Oleksandr Bevz, negociator ucrainean: „Documentul care a fost prezentat Ucrainei și discutat la Geneva a fost semnificativ transformat și reflectă multe dintre lucrurile pe care Ucraina a dorit să le includă, să le modifice sau să le excludă din acest plan. Dar nu există o versiune finală. Este mult prea devreme să spunem că s-a ajuns la vreun acord”.

Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit pentru o întâlnire cu Trump, ca să discute „punctele cele mai sensibile" - inclusiv garanțiile de securitate și cedarea teritoriilor ocupate din Estul Ucrainei.





