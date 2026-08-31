„Ați menționat Coreea de Nord. Practic, avem acum doi aliați — Coreea de Nord și Iranul. Toată lumea se întreabă: cum am ajuns în această situație, cum am ajuns să ne aflăm în această companie?”, a fost întrebarea care i-a fost adresată lui Lavrov în cadrul unui interviu acordat canalului rus de propagandă RBC, potrivit publicației ucrainene NV.

Surprins de întrebare, Lavrov a replicat: „Și ce este rău cu această companie?”