Singurii doi aliații cu care a mai rămas Rusia. Lavrov a confirmat: „Ce înseamnă o companie rea?”

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
62568401
AFP

Într-un interviu acordat unui canal de propagandă al Kremlinului, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a recunoscut că Rusia mai are doar doi aliați: Iranul și Coreea de Nord.

autor
Alexandru Toader

„Ați menționat Coreea de Nord. Practic, avem acum doi aliați — Coreea de Nord și Iranul. Toată lumea se întreabă: cum am ajuns în această situație, cum am ajuns să ne aflăm în această companie?”, a fost întrebarea care i-a fost adresată lui Lavrov în cadrul unui interviu acordat canalului rus de propagandă RBC, potrivit publicației ucrainene NV.

Surprins de întrebare, Lavrov a replicat: „Și ce este rău cu această companie?”

„Țările care erau considerate anterior state rebele la nivel mondial au devenit principalii aliați ai Rusiei. Mulți se întreabă: de ce s-a întâmplat acest lucru?”, a mai fost întrebat Lavrov în timpul interviului.

„Acestea erau considerate paria de către cei care se considerau învingătorii «Războiului Rece» și proclamau pentru totdeauna «sfârșitul istoriei»”, a spus ministrul rus de Externe, încercând să justifice apropierea Moscovei de regimurile de la Teheran și de la Phenian și, în maniera tradițională a propagandei ruse, aruncând vina asupra țărilor occidentale.

Într-un interviu acordat unor propagandiști ruși, Lavrov a mai afirmat că Moscova desfășoară activități diplomatice „într-un mod copilăresc” și speră să ajungă astfel la un acord cu președintele SUA, Donald Trump, în ceea ce privește Ucraina.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, aliati, serghei lavrov,

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