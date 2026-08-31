„Ați menționat Coreea de Nord. Practic, avem acum doi aliați — Coreea de Nord și Iranul. Toată lumea se întreabă: cum am ajuns în această situație, cum am ajuns să ne aflăm în această companie?”, a fost întrebarea care i-a fost adresată lui Lavrov în cadrul unui interviu acordat canalului rus de propagandă RBC, potrivit publicației ucrainene NV.
Surprins de întrebare, Lavrov a replicat: „Și ce este rău cu această companie?”
„Țările care erau considerate anterior state rebele la nivel mondial au devenit principalii aliați ai Rusiei. Mulți se întreabă: de ce s-a întâmplat acest lucru?”, a mai fost întrebat Lavrov în timpul interviului.
„Acestea erau considerate paria de către cei care se considerau învingătorii «Războiului Rece» și proclamau pentru totdeauna «sfârșitul istoriei»”, a spus ministrul rus de Externe, încercând să justifice apropierea Moscovei de regimurile de la Teheran și de la Phenian și, în maniera tradițională a propagandei ruse, aruncând vina asupra țărilor occidentale.
Într-un interviu acordat unor propagandiști ruși, Lavrov a mai afirmat că Moscova desfășoară activități diplomatice „într-un mod copilăresc” și speră să ajungă astfel la un acord cu președintele SUA, Donald Trump, în ceea ce privește Ucraina.
Sursa:
StirilePROTV
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