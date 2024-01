Un zbor a fost anulat după ce un pasager s-a uitat pe geamul avionului și a văzut ceva năucitor | VIDEO

Călătorul britanic Phil Hardy, în vârstă de 41 de ani, se afla la bordul zborului VS127 la Aeroportul Manchester din Marea Britanie pe 15 ianuarie, când a observat cele patru elemente lipsă în timpul unei informări de siguranță pentru pasageri și a decis să alerteze echipajul cabinei, scrie New York Post.

„Sunt un călător pașnic, dar partenera mea nu prea a apreciat informațiile pe care i le transmisesem și a început să intre în panică, iar eu încercam să-i liniștesc cât mai mult”, a spus Hardy agenției Kennedy News în legătură cu momentul în care a observat elementele lipsă.

„Am considerat că este mai bine să transmit asta unui însoțitor de zbor, în scop preventiv”.

Inginerii au fost imediat chemați să efectueze verificări de întreținere la aeronava Airbus A330 înainte de decolarea programată către Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York, conform unui reprezentant Virgin Atlantic. Imaginile filmate de Hardy arată unul dintre ingineri urcând pe aripa avionului și folosind un șurubelniță pentru a ajusta unele dintre elementele lipsă.

