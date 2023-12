Planuri de Revelion stricate. Zboruri întârziate de pe Aeroportul din Cluj-Napoca din cauza ceții dense

Și cei care voiau să plece spre alte destinații au rămas în sala de așteptare zeci de minute, până când au putut decola în siguranță.

Imediat după Crăciun, sălile de așteptare din aeroporturi au devenit iar aglomerate, neîncăpătoare. Cei mai mulți și-au planificat să petreacă Revelionul în străinătate și unii și-au făcut rezervări pe ultima sută de metri.

Dacă aveți un zbor programat zilele acestea, luați în calcul modificări de program din cauza vremii. De pildă, de pe Aeroportul din Cluj mai multe curse au avut întârzieri de câteva zeci de minute din cauza cetii dense.

Un zbor spre Berlin care trebuia să decoleze joi seară a fost însă amânat până vineri, așa că multora dintre pasageri li s-au stricat planurile de vacanță.

Femeie: „Ne-au amânat zborul, suntem aici a doua oară. Am plecat acasă... am revenit. Vom zbura să sperăm astăzi, pentru că ceața e la fel de densă, avionul trebuia să plece 3 jumătate, tocmai am fost anunțati că va pleca la 4:50. Dacă e și ceață, și întuneric, șanse foarte bune să nu plecăm nici astăzi”.

Femeie: „Sperăm să plecăm. În vacanță de Revelion”.

Reporter: Vă strică planurile?

Femeie: „Da, un pic”.

Reporter: Ați plătit hotel?

Femeie: „Da, nici nu știu ce se poate face în cazul ăsta.. dacă nu e din vina companiei...”

Bărbat: „Am stat degeaba aseară până târziu în aeroport”.

Reprezentanții aeroporturilor le transmit călătorilor să își rezerve mai mult timp pentru a finaliza procedurile de îmbarcare în aeroport și chiar să se gândească la planuri alternative de transport pentru a nu-și rata vacanța.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 29-12-2023 16:10