Ce înălțime are biserica Sagrada Familia din Barcelona și din ce perioadă datează

Sagrada Familia din Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume odată cu amplasarea turnului central.

Acum are aproape 163 de metri de la bază până în vârf.

Este încă în construcție și odată cu finalizarea întregii lucrări va avea 172 de metri.

Lucrările la Sagrada Familia, începute în secolul al 19-lea, s-au accelerat în ultimii ani datorită sumelor încasate din turism.

Fațadele exterioare ale monumentului proiectat de Antoni Gaudi ar urma să fie finalizate anul viitor, iar interiorul în aproximativ zece ani.

