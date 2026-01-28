Cele două părți strâng relațiile, în contextul tensiunilor cu Statele Unite, în special în fața amenințărilor cu tarife vamale din partea lui Donald Trump.

„Am încheiat mama tuturor acordurilor”, a spus, entuziasmată, președinta Comisiei Europene. Iar premierul indian a salutat ceea ce numește un acord „istoric".

În aplauzele șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa și premierului indian Narendra Modi, acordul de liber schimb a fost parafat, la Delhi, de responsabilii pentru comerț.

Pactul va permite comerțul liber de bunuri între uniunea celor 27 de state europene și cea mai populată țară din lume, India. Împreună, reprezintă aproape 25% din Produsul Intern Brut la nivel mondial.

Ursula von der Leyen, președinta CE: „Domnule prim-ministru, prieten drag și distins, am reușit. Am încheiat mama tuturor acordurilor. Creăm o piață de două miliarde de oameni, iar aceasta este povestea a doi giganți. A doua și a patra cea mai mare economie din lume. Doi giganți care aleg parteneriatul într-un veritabil spirit de câștig pentru ambele părți. Un mesaj puternic că cooperarea este cel mai bun răspuns la provocările globale”.

Narendra Modi, primul ministru indian: „Acesta nu este doar un simplu acord comercial. Este un nou plan de referință pentru prosperitatea comună”.

Potrivit Comisiei Europene, acordul va elimina, prin reduceri treptate, tarifele pentru majoritatea exporturilor de produse chimice, utilaje și echipamente electrice, precum și pentru aeronave și nave spațiale.

Semnificativ, taxele vamale pentru autovehicule fabricate în Europa, care în prezent ajung până la 110%, vor fi reduse la 10%, pentru o cotă de 250.000 de vehicule. Tarifele pentru vinuri scad de la 150 la 20%, iar cele pentru paste sau ciocolată, care sunt în prezent de 50%, vor fi eliminate complet.

Însă, sectoarele agricole sensibile, inclusiv lactatele și zahărul, au fost excluse din înțelegerea bilaterală.

De cealaltă parte, acordul va stimula exporturile indiene de bunuri precum textile și bijuterii, care au fost afectate de taxele vamale de 50% impuse de SUA de la sfârșitul lunii august.

Garima Mohan, reprezentant pentru India la German Marshall Fund: „Europa și India au nevoie una de cealaltă, astăzi, mai mult ca niciodată. Această mișcare către diversificare, căutarea de noi parteneri, precum și constituirea autonomiei, pentru fiecare parte, a fost precipitată de tensiunile cu China și accentuată de fractura parteneriatului transatlantic” (cu SUA).

Ursula von der Leyen, președinta CE: „Iar prin combinarea forțelor ne reducem dependențele strategice într-un moment în care comerțul este din ce în ce mai des folosit ca armă.”

Narendra Modi, premierul indian: „Vedem astăzi multă instabilitate în ordinea globală. Într-un asemenea context, parteneriatul dintre India și Uniunea Europeană va consolida stabilitatea în sistemul internațional”.

Președintele american, Donald Trump, tocmai a anunțat că majorează tarifele pentru importurile din Coreea de Sud - inclusiv automobile, cherestea, produse farmaceutice - la 25%, după ce a acuzat Seulul că „nu a respectat" acordul comercial încheiat anul trecut. Trump reproșează că parlamentarii sud-coreeni au fost "lenți" în aprobarea acordului.

