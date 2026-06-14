Proiectul de acord acoperă activitatea nucleară a Teheranului până la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și derogări de la sancțiunile petroliere. Un acord final urmează să fie discutat în termen de 60 de zile de la încheierea acordului dintre cele două părți.

Potrivit oficialului iranian, proiectul de memorandum include mai multe prevederi-cheie care vizează deblocarea conflictului dintre cele două țări.

Strâmtoarea Ormuz și blocada navală

Iranul se angajează să redeschidă imediat Strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, iar Statele Unite vor ridica blocada navală asupra porturilor iraniene. Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate ale lumii, a fost practic închisă de luni de zile, ducând prețul petrolului la peste 120 de dolari pe baril.

Sancțiuni și active blocate

Pe plan financiar, Washingtonul se angajează să nu impună noi sancțiuni Iranului până la ajungerea la un acord final. De asemenea, SUA vor ridica sancțiunile petroliere împotriva Iranului pentru o perioadă specificată, permițând Teheranului să vândă petrol și să încaseze veniturile.

Un alt punct major: SUA sunt de acord să elibereze 25 de miliarde de dolari din activele blocate ale Iranului, inclusiv prin transferuri directe de numerar, cooperare între țările din regiune și linii de credit financiar.

Programul nuclear

Pe componenta nucleară, Teheranul se angajează să nu producă și să nu achiziționeze arme nucleare și să mențină statu-quo-ul nuclear până la acordul final – inclusiv prin neîmbogățirea uraniului și neextinderea instalațiilor nucleare.

La rândul lor, SUA sunt de acord ca Iranul să reducă pe teritoriul său concentrația stocului de uraniu puternic îmbogățit, urmând ca un mecanism pentru aceasta să fie discutat în termen de 60 de zile.

Negocierile dintre SUA și Iran au cunoscut mai multe runde în ultimele luni, pe fondul conflictului militar declanșat după atacurile americano-israeliene asupra Iranului din 28 februarie. Administrația Trump a anunțat pe 4 mai lansarea „Proiectului Libertatea” (Project Freedom) – un coridor de securitate pentru navele comerciale blocate în Golf – însă atacurile asupra vaselor au continuat, ceea ce a dus la suspendarea temporară a proiectului.

Președintele Donald Trump a declarat recent că Iranul a fost „definitiv învins” și că liderii iranieni „jinduiesc să agite steagul alb”. Oficialii iranieni nu au confirmat încă oficial termenii acestui memorandum, iar sursa citată de Reuters vorbește despre un acord care urmează să fie discutat în următoarele 60 de zile.