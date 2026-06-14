Preşedintele SUA, Donald Trump, a sugerat că un memorandum ar urma să fie semnat duminică – de ziua sa de naştere, când împlineşte 80 de ani. Însă nu a existat nicio confirmare din partea Teheranului că s-a convenit asupra unui text final.

Un proeminent susţinător al liniei dure, Mahmoud Nabavian, a declarat că, dacă Iranul semnează acordul, „va deveni efectiv o colonie a Statelor Unite”, afirmând că acordul obligă la deschiderea vitalei Strâmtori Ormuz „chiar şi pentru Israel”.

„Dacă vrem să realizăm chiar şi cea mai mică cantitate de îmbogăţire a uraniului, ar trebui mai întâi să obţinem permisiunea Statelor Unite – chiar şi pentru scopuri precum producerea de medicamente sau electricitate”, a arătat Nabavian.

De asemenea, nu este clar nici când ar beneficia Iranul de deblocarea activelor sale îngheţate în străinătate sau de ridicarea sancţiunilor, a adăugat el.

„Cu cât trimitem mai multe semnale de slăbiciune, cu atât războiul se apropie mai mult de noi”, a declarat Nabavian într-un interviu televizat.

Textul acordului nu a fost făcut public oficial.

Mai multe instituţii media din Iran au avertizat în privinţa dezbinării.

Ziarul Javan, considerat apropiat de Gărzile Revoluţiei Islamice (IRGC), a afirmat că unii vorbitori la mitingurile publice ignoră instrucţiunile liderului suprem Mojtaba Khamenei şi „acţionează pentru a semăna seminţele schismei şi diviziunii în rândul poporului”.

Participanţii la un miting organizat sâmbătă la Teheran au cerut demisia ministrului de externe Abbas Araghchi şi a negociatorului-şef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, potrivit unor videoclipuri de pe reţelele de socializare. Aceştia au amintit de asasinarea, la începutul conflictului din februarie, a tatălui lui Khamenei – fostul lider suprem – scandând: „Ghalibaf, Araghchi – ce se întâmplă cu sângele liderului meu?”

Ali Rabiei, un oficial apropiat de preşedintele Masoud Pezeshkian, a ripostat duminică, avertizând în privinţa creării de „naraţiuni artificiale”.

Statele Unite şi Iranul au prezentat termene contradictorii cu privire la data la care ar putea fi semnat un acord, IRGC contestând anunţul preşedintelui Donald Trump potrivit căruia semnarea ar urma să aibă loc duminică.

Potrivit presei de stat, Iranul nu a luat încă o decizie definitivă cu privire la memorandumul de înţelegere propus de SUA, iar reprezentanţii liniei dure se opun unor propuneri.

Mediatorii din Qatar s-au deplasat în Iran duminică dimineaţă pentru a contribui la finalizarea acordului.

Aceste mesaje contradictorii reprezintă cea mai recentă divergenţă de poziţii dintre cele două ţări.

Oficialii planifică o semnare virtuală, au declarat surse pentru CNN. Dacă memorandumul de înţelegere va fi semnat, acesta va marca începutul unei noi perioade de negocieri de 60 de zile, a declarat vineri un oficial american.