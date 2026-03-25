Agenția semi-oficială iraniană SNN relatează că loviturile au vizat o zonă rezidențială, echipele de salvare căutând supraviețuitori printre dărâmături. Atacul survine în contextul în care președintele Donald Trump declarase că SUA înregistrează progrese în eforturile de a negocia încetarea războiului.

Planul în 15 puncte și speranțele de armistițiu

Trump a anunțat marți că Washingtonul se află în „negocieri" cu „persoanele potrivite" din Iran pentru a pune capăt ostilităților. „New York Times* a relatat că administrația americană a trimis Teheranului un plan în 15 puncte, iar postul israelian Canal 12, citând trei surse, a afirmat că SUA urmăresc un armistițiu de o lună. Planul ar include, potrivit media israeliene, desființarea programului nuclear iranian, încetarea sprijinului pentru grupuri proxy precum Hezbollah și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Acțiunile bursiere au crescut și prețurile petrolului au scăzut miercuri pe fondul acestor speranțe. Mohammad Baqer Qalibaf, președintele Parlamentului iranian, a respins însă luni informațiile, calificându-le drept „știri false".

Escaladare regională

Gărzile Revoluționare Iraniene au anunțat un nou val de atacuri asupra Tel Aviv-ului, Kiryat Shmona și bazelor americane din Kuweit, Iordania și Bahrain. Kuweitul și Arabia Saudită au declarat că au respins noi drone miercuri, fără a preciza sursa. O dronă a lovit un rezervor de combustibil la Aeroportul Internațional din Kuweit, provocând un incendiu fără victime.

Pakistanul s-a oferit să găzduiască discuțiile dintre SUA și Iran, prim-ministrul Shehbaz Sharif declarându-se dispus să le medieze. În ciuda semnalelor diplomatice, Pentagonul urmează să trimită mii de soldați din Divizia 82 Aeropurtată în Orientul Mijlociu, alăturându-se celor 50.000 de militari americani deja prezenți în regiune.

Blocada Strâmtorii Ormuz, șoc energetic global

Conflictul a provocat „cel mai grav șoc energetic din istorie", după ce Iranul a închis efectiv Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează normal o cincime din petrolul și gazul mondial. Teheranul a comunicat ONU și Organizației Maritime Internaționale că „navele neostile" pot tranzita doar dacă se coordonează cu autoritățile iraniene. Închiderea căii navigabile a dus la penurie globală de combustibil, turbulențe pe piețe și perturbarea aviației mondiale.