Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Incidentul s-a petrecut pe o stradă din localitatea Bistra Mureșului. Bărbatul de 59 de ani mergea spre casă când a fost oprit de doi tineri, spune el. Îi cunoștea din vedere pe amândoi, așa că nu i s-a părut nimic suspect. Cei doi i-au cerut bani, iar omul le-a răspuns că nu are. Asta a provocat furia agresorilor.

Bumbu Ioan, victimă: „M-au luat la bătaie, ochiul umflat, coastele m-a durut tot și m-au dezbrăcat în pielea goală, nu am zis nimica, numai s-au legat de mine. M-au dat acolo jos: te omor, mă, te omor cu piciorul, cu pumnii au dat.”

Victima a rămas inconștientă la pământ. Un localnic l-a găsit pe marginea drumului și a chemat ajutor. La fața locului a ajuns o ambulanță, dar și mai multe echipaje de poliție. Omul a fost transportat de un echipaj SMURD la spital, unde a fost internat peste noapte. Medicii au stabilit că are nevoie de opt zile de îngrijiri medicale.

În tot acest timp, polițiștii au început o anchetă și i-au identificat pe cei doi suspecți, unul de 22 de ani, celălalt de 23.

Aurica Mate, IPJ Mureș: „Cei doi sunt acuzați de loviri și alte violențe, victima a fost supusă la tratamente degradante.”

Suspecții au fost reținuți și urmează să fie prezentați judecătorului cu propunerea de arestare preventivă.