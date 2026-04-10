Ce arată ultimul sondaj înainte de alegerile din Ungaria. Ce procente au partidele lui Orban și Magyar înainte de scrutin

Sondajul, care a avut un eșantion de 1.000 de persoane, a arătat un sprijin de 38% pentru Tisza în rândul tuturor alegătorilor, Fidesz fiind susținut de 29%. Aproximativ 25% dintre respondenți au declarat că nu s-au decis încă cum vor vota.

Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, a beneficiat de sprijinul a 52% dintre alegătorii hotărâți, în timp ce 39% au susținut Fidesz, a arătat sondajul realizat de Institutul Publicus. Cu toate acestea numărul mare al indecișilor și al voturilor exprimate în afara Ungariei fac ca rezultatul să fie incert.

Naționalistul Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deși numărul mare de alegători indeciși înseamnă că rezultatul alegerilor este incert, notează Reuters .

Un scrutin cu o miză istorică

Alegerile parlamentare care au loc în Ungaria pe 12 aprilie 2026 sunt cel mai important test pentru Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani. Opozantul său, Peter Magyar, conduce în sondajele independente, dar procentajul nehotărâților este foarte mare.

Paradoxal, alegerile parlamentare de pe 12 aprilie 2026 își conturează o semnificație mai importantă în exteriorul Ungariei, pentru viitorul mișcării suveraniste eurosceptice, decât pentru locuitorii țării. Un succes al lui Viktor Orban va oferi și mai mult combustibil electoral mișcării de extremă-dreapta, atât în viitoarele scrutinuri parlamentare sau prezidențiale din state-cheie precum Franța, Germania sau Polonia, cât mai ales pentru viitorul Parlament European, a cărui componență, ce urmează să fie stabilită în 2029, va decide, la propriu, viitorul și, posibil, existența Uniunii Europene.

Mai mult, o victorie a lui Viktor Orban va întări influența politicii MAGA și a lui Donald Trump în Europa, pe care președintele american o vrea cât mai fărâmițată și mai slabă – obiectiv dorit cu ardoare și de Rusia lui Vladimir Putin.

Ungaria a blocat în ultimii ani majoritatea deciziilor strategice ale Uniunii Europene, în special sancțiunile împotriva Rusiei și ajutorul financiar pentru Ucraina, dar și bugetul european și măsuri în politica energetică europeană.

În aceste condiții, o schimbare de guvern la Budapesta va elimina unul dintre principalele veto-uri din Consiliul UE, ceea ce va face posibile decizii privind sprijinul pentru Kiev, extinderea Uniunii și reformele fiscale europene.

Ținând cont de poziționarea fermă a lui Viktor Orban față de politicile Bruxelles-ului și apropierea evidentă de Rusia lui Vladimir Putin, văzută ca o amenințare existențială de către majoritatea statelor Uniunii Europene, alegerile de pe 12 aprilie din Ungaria definesc una dintre cele mai importante schimbări politice din Europa ultimului deceniu.