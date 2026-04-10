Ce arată ultimul sondaj înainte de alegerile din Ungaria. Ce procente au partidele lui Orban și Magyar înainte de scrutin

Stiri externe
Fotojet 2026 04 10t161741953
Getty

Ultimul sondaj de dinaintea alegerilor din Ungaria de pe 12 aprilie arată că partidul Tisza, al liderului opoziției Peter Magyar devansează Fidesz-ul premierului Viktor Orbán.

autor
Adrian Popovici

Naționalistul Orban se confruntă cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani, deși numărul mare de alegători indeciși înseamnă că rezultatul alegerilor este incert, notează Reuters.

Tisza, condus de fostul membru al guvernului Peter Magyar, a beneficiat de sprijinul a 52% dintre alegătorii hotărâți, în timp ce 39% au susținut Fidesz, a arătat sondajul realizat de Institutul Publicus. Cu toate acestea numărul mare al indecișilor și al voturilor exprimate în afara Ungariei fac ca rezultatul să fie incert.

Sondajul, care a avut un eșantion de 1.000 de persoane, a arătat un sprijin de 38% pentru Tisza în rândul tuturor alegătorilor, Fidesz fiind susținut de 29%. Aproximativ 25% dintre respondenți au declarat că nu s-au decis încă cum vor vota.

Un scrutin cu o miză istorică

Alegerile parlamentare care au loc în Ungaria pe 12 aprilie 2026 sunt cel mai important test pentru Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani. Opozantul său, Peter Magyar, conduce în sondajele independente, dar procentajul nehotărâților este foarte mare. 

Paradoxal, alegerile parlamentare de pe 12 aprilie 2026 își conturează o semnificație mai importantă în exteriorul Ungariei, pentru viitorul mișcării suveraniste eurosceptice, decât pentru locuitorii țării. Un succes al lui Viktor Orban va oferi și mai mult combustibil electoral mișcării de extremă-dreapta, atât în viitoarele scrutinuri parlamentare sau prezidențiale din state-cheie precum Franța, Germania sau Polonia, cât mai ales pentru viitorul Parlament European, a cărui componență, ce urmează să fie stabilită în 2029, va decide, la propriu, viitorul și, posibil, existența Uniunii Europene.

Mai mult, o victorie a lui Viktor Orban va întări influența politicii MAGA și a lui Donald Trump în Europa, pe care președintele american o vrea cât mai fărâmițată și mai slabă – obiectiv dorit cu ardoare și de Rusia lui Vladimir Putin.

Ungaria a blocat în ultimii ani majoritatea deciziilor strategice ale Uniunii Europene, în special sancțiunile împotriva Rusiei și ajutorul financiar pentru Ucraina, dar și bugetul european și măsuri în politica energetică europeană. 

În aceste condiții, o schimbare de guvern la Budapesta va elimina unul dintre principalele veto-uri din Consiliul UE, ceea ce va face posibile decizii privind sprijinul pentru Kiev, extinderea Uniunii și reformele fiscale europene.

Ținând cont de poziționarea fermă a lui Viktor Orban față de politicile Bruxelles-ului și apropierea evidentă de Rusia lui Vladimir Putin, văzută ca o amenințare existențială de către majoritatea statelor Uniunii Europene, alegerile de pe 12 aprilie din Ungaria definesc una dintre cele mai importante schimbări politice din Europa ultimului deceniu.

Sursa: Reuters

Etichete: Ungaria, peter magyar, Viktor Orban,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Răzvan Lucescu, „îmbătrânit” în ultima sută de ore: cum arăta duminică, la sosirea în țară
Răzvan Lucescu, „îmbătrânit” în ultima sută de ore: cum arăta duminică, la sosirea în țară
Citește și...
Stiri externe
Cine este Peter Magyar și cum a ajuns cea mai mare amenințare pentru Viktor Orban în alegerile din 12 aprilie

Peter Magyar, un fost apropiat al puterii de la Budapesta, devine cea mai mare amenințare pentru dominația lui Viktor Orban din ultimii 15 ani, într-o cursă electorală pe care sondajele o indică drept deschisă.
Stiri externe
Cine este Viktor Orbán, cel mai longeviv lider din UE. Ar putea pierde puterea după 16 ani în fruntea Ungariei

Viktor Orbán se află în fața celui mai dificil test politic din ultimele aproape două decenii. Liderul Fidesz riscă să piardă puterea în fața rivalului său, Péter Magyar, fost insider al sistemului construit chiar de el.
Stiri externe
Alegeri în Ungaria 2026. Tot ce trebuie să știi despre scrutinul care poate schimba UE și importanța maghiarilor din România

Alegerile parlamentare care au loc în Ungaria pe 12 aprilie 2026 sunt cel mai important test pentru Viktor Orban, aflat la putere de 16 ani. Opozantul său, Peter Magyar, conduce în sondajele independente, dar procentajul nehotărâților este foarte mare. 

Recomandări
Știri Actuale
Val de frig la mijloc de primăvară. Agricultorii luptă să salveze culturile afectate de îngheț

Valul de frig a pus stăpânire pe țară chiar în mijlocul primăverii. În această dimineață oamenii porniți la cumpărături în Vinerea mare au revenit la hainele groase și fularele de astă-iarnă.

Știri Actuale
Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum în drapelul național, pe care l-a slujit cu onoare. ”E o legendă”

Sunt momente grele pentru toți cei care l-au iubit pe legendarul antrenor Mircea Lucescu. Il Luce a fost înmormântat vineri la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare. 

Interviurile Stirileprotv.ro
De la ”vreau să fiu doctor” la călugăr clopotar. Povestea frumoasă a Părintelui Lavrentie de la Mănăstirea Petru Vodă

Părintele Lavrentie de la Mănăstirea Petru Vodă a povestit într-un interviu realizat de jurnalistul Alex Dima cum a ajuns să compună melodii la clopote după ce a visat una dintre ele cu ani înainte, fără să știe că o va putea vreodată cânta.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 10 Aprilie 2026

49:31

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Aprilie 2026

01:43:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara care se sapă singură

46:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

George Copos a amintit povestea vieții lui Mircea Lucescu: „Nu a fost doar cel mai mare dintre români”

Sport

Gestul făcut de Corvinul în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu