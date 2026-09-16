Dacă se mută, totuși, în cele din urmă, mama și tata îi susțin, în continuare, cu mâncare și bani.

Adina Florea are 35 de ani și este căsătorită cu Octavian. Cei doi locuiesc împreună cu părinții lui în comuna Ighiu, la mai puțin de 15 kilometri de Alba Iulia.

Au renovat casa bătrânească de la zero și au transformat-o într-o locuință modernă. Bunicii îi ajută să își crească cei doi copii.

Reporter: „Cum vă înțelegeți cu mama-soacră?”

Adina Florea: „ Foarte bine! Ne certăm, ne spunem of-ul. După aia putem să zicem un iertați-mă că am fost nervoasă, vin de la serviciu.”

Octavian Florea: „Și părinții au stat cu bunicii și sunt multe avantaje când stai cu părinții. Te ajută cu copiii, la fermă ne ajutăm, ne ajutăm unul pe altul, nu că nu avem posibilitatea să plecăm, în mare parte e bine să stai cu părinții.”

Petruța Roșu, psihoterapeut cognitiv-comportamental: „Cuplul are nevoie să știe cum să țină o gospodărie, să învețe educația financiară, și dacă familia e acolo, ei preiau multe dintre responsabilități. Autonomia ar fi libertatea cuplului sau libertatea cuplului de a lua decizii pentru ei.”

Dacă pleacă din casa părintească, mulți sunt susținuți în continuare de părinți. Încă poftesc ciorbă, sarmale, zacuscă și prăjituri făcute de mamă. Astfel, caserolele și borcanele fac naveta între locuințe, iar în spate sunt o grămadă de discuții legate de organizare.

Fată: „Am 19 ani și sunt anul doi la facultate. Îmi trimit des părinții pachete cu mâncare. Chiar mă ajută. Mă ține pachetul o săptămână.”

Fată: „Mâncare gătită, piept de pui, mazăre, orez, șnițele. De obicei trimit pachet pe tren și vin ei să o iau, la mine e puțin mai greu.”

Corespondent Știrile Pro TV: „România este undeva la mijlocul clasamentului european când vine vorba despre vârsta la care tinerii pleacă de acasă. La noi se întâmplă, în medie, la 27 de ani și jumătate, în timp ce în țări precum Finlanda și Danemarca tinerii își încep viața pe cont propriu, mult mai devreme, la 21 de ani.”

Silviana Luican, sociolog: „Noi ne întrebăm de ce nu zboară puii de cuib și ei se întreabă de ce să plece. În sensul în care acum familiile nu se mai întemeiază așa devreme și atunci principala motivație de a părăsi casa părintească nu mai este. Sigur, nici mediul economic nu încurajează foarte tare tinerii să facă acest pas către schimbare.”

Croații se mută de la mamă după 31 de ani. Urmează grecii și slovacii. În Spania și Italia media este de 30 de ani. Cei mai mulți nu își permit să își ia o locuință.