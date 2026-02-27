Hillary Clinton, fostul secretar de stat al SUA: „Nu am fost niciodată pe insula lui. Nu am fost niciodată în casele lui. Nu am fost niciodată în birourile lui. Nu am avut niciodată nicio legătură sau comunicare cu el. Am cunoscut-o pe Ghislaine Maxwell doar superficial, era o cunoștință.”

Fostul secretar de stat al SUA a subliniat că nu deține informații relevante pentru investigație. A descris audierea ca pe un exercițiu politic și a acuzat Administrația Trump că protejează adevărații infractori.

Hillary Clinton, fostul secretar de stat al SUA: „Acest eșec instituțional este conceput să protejeze un partid politic și un oficial, în loc să caute adevărul și dreptatea pentru victime și supraviețuitori, precum și pentru publicul care dorește, de asemenea, să ajungă la rădăcina acestei probleme, a declarat fostul secretar de stat al lui Obama.”

În replică, republicanii susțin că nimeni nu îi acuză pe Hillary și pe Bill Clinton de vreo infracțiune, cel puțin în acest moment.

James Comer, responsabil parlamentar: „Scopul întregii investigații este să încercăm să înțelegem multe lucruri despre Epstein. Cum a acumulat o avere atât de mare? Cum a reușit să se înconjoare de unii dintre cei mai puternici oameni din lume? A fost el sau un agent al guvernului nostru sau al vreunui alt guvern?”

Pe de altă parte, democrații prezenți la audieri susțin că și președintele Donald Trump trebuie să vină în fața comisiei, pentru a răspunde la întrebările despre relația lui cu Jeffrey Epstein.

Robert Garcia, responsabil parlamentar: „Cealaltă persoană cu care vrem să vorbim este actualul președinte Donald Trump. Haideți să îl aducem pe președintele Trump în fața comitetului nostru, pentru a răspunde întrebărilor care sunt puse în toată această țară de către supraviețuitori și de către cei care au fost atacați și violați în mod brutal.”

Acuzații de excludere a dovezilor legate de Trump

Potrivit publicației NPR, Departamentul de Justiție ar fi exclus, din fișierele Epstein publicate, zeci de pagini care îl menționează pe președintele Trump. Printre acestea se află interviuri și note despre o victimă minoră, prezentată lui Trump de Ghislaine Maxwell, plus o plângere anonimă de viol la 13 ani, în care ar fi fost implicat și Jeffrey Epstein.

Reporter: Sunteți îngrijorat că a existat o mușamalizare a unui abuz sexual asupra unui minor de către președintele Trump, în legătură cu documente FBI dispărute?

James Comer, responsabil parlamentar: „Nu, analizăm acuzația făcută de NPR. Nu știm răspunsul la asta. Știm ce spune administrația. Încă încercăm să obținem un răspuns definitiv în această privință.”

Astăzi va fi audiat și fostul președinte Bill Clinton, al cărui nume apare în documentele Epstein de zeci de ori, dar nu e acuzat în mod direct de infracțiuni sexuale. Clinton a zburat de mai multe ori cu avionul privat al lui Epstein și a participat la petreceri alături de magnat.

Fostul președinte american neagă însă că avea habar despre crimele lui Epstein și susține că a rupt legătura cu miliardarul, la începutul anilor 2000.