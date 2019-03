Ce a făcut teroristul din Noua Zeelandă cu 10 minute înainte de masacru

Același mail a fost trimis către mai mulți politicieni și spre 70 de publicații din țară și internaționale, conform nzherald.co.nz.

”Emailul conținea motivele pentru care comite atacul. Nu mi-a spus ce să fac eu. Nu am avut ocazia să îl oprim”, a declarat Jacinda Arden.

Aceasta a precizat că nu va face public conținutul și nici ora la care a fost primit.

New Zealand's deadliest shooting: Tributes for terrorist attack victims continue to pour in https://t.co/vNjDHHJg17 #NewZealandShooting#Christchurch pic.twitter.com/u41hGmi1gz