Autorul atacului din Noua Zeelandă, acuzat oficial de crimă. Semnul arătat în fața instanței

Anunţul a fost făcut de procurorul general al Bulgariei, care spune că australianul a venit cu avionul din Bulgaria la Bucureşti, de unde a închiriat o maşină şi a plecat spre Ungaria.

La mai puţin de 24 de ore de la atac, bărbatul de 28 de ani a fost dus în fața judecătorilor şi acuzat de crimă. În fața instanței, bărbatul a afișat un semn al extremiștilor adepți ai ideologiei supremației albe.

The right-wing extremist who filmed himself on a rampage that left 49 mosque-goers dead flashes a white power sign as he appears in a New Zealand court charged with murder https://t.co/NnSIW0vWxm pic.twitter.com/Y79RrCmKDF