Cazul sărutului forţat. Jenni Hermoso a fost amenințată de oficialii federaţiei spaniole în timpul unei călătorii

Fratele său a mai declarat că jucătoarea a fost "presată" să colaboreze şi să minimalizeze importanţa sărutului forţat al fostului şef al forului spaniol, în caz contrar riscând "consecinţe profesionale şi personale", relatează RMC Sport.

Rafael Hermoso, fratele mai mare al atacantei spaniole, se afla în avionul care ducea delegaţia înapoi în Spania, după triumful echipei la Cupa Mondială din Australia din 20 august 2023.

În timpul zborului, antrenorul naţionalei feminine, Jorge Vilda, judecat de luni alături de Luis Rubiales şi alţi doi directori ai federaţiei, i-a cerut lui Rafael Hermoso să o „convingă” pe sora sa „să facă un videoclip comun cu preşedintele”, a declarat în faţa instanţei Luis Rubiales, fratele lui Jenni Hermoso, care a apărut ca martor.

Scopul videoclipului era de a explica „că sărutul a fost un gest consensual de afecţiune şi prietenie, că ea s-a simţit bine şi că nu s-a întâmplat absolut nimic, minimalizând importanţa întregului lucru”, a continuat el în timpul audierii. „Mi-a spus că, dacă ea nu cooperează, nu există nicio modalitate de a şti ce se va întâmpla”.

Vilda „mi-a spus că sora mea are o anumită vârstă, că are deja o carieră şi că, dacă va colabora, lucrurile vor merge bine pentru ea (...), dar că, dacă nu va colabora, nu se ştie ce se va întâmpla (...), consecinţele profesionale şi personale” pe care le va avea acest lucru, a adăugat Rafael Hermoso.

Pe parcursul zborului, Jenni Hermoso a fost "sub presiune", a confirmat portarul Misa Rodríguez, care a fost de asemenea chemată ca martor miercuri. La scurt timp după ce a vorbit cu Luis Rubiales în avion, ea „a început să plângă”, a declarat colega sa de echipă. „În niciun moment nu ne-a spus că sărutul a fost consensual”, a insistat ea.

În timpul audierii, preşedintele comisiei tehnice a fotbalului feminin, Rafael del Amo Arizu, a declarat, de asemenea, că a asistat la presiuni din partea anumitor membri ai RFEF pentru ca Jenni Hermoso să realizeze un videoclip pentru a reabilita numele lui Luis Rubiales. „Încercau să ajungă la un acord sau să pună presiune pe Jenni sau să vorbească cu anturajul ei (...) Nu am fost de acord cu asta”, a declarat Amo Arizu.

Luis Rubiales, fost om forte al fotbalului spaniol, este judecat de luni pentru agresiune sexuală şi constrângere pentru că a făcut presiuni asupra lui Jenni Hermoso pentru a muşamaliza cazul. Acuzarea a cerut doi ani şi jumătate de închisoare. Un an şi jumătate de închisoare s-a cerut pentru Jorge Vilda şi alţi doi oficiali ai federaţiei, judecaţi pentru presiuni asupra jucătoarei.

