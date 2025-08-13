Caz controversat în SUA. O femeie din Noua Zeelandă și fiul ei de șase ani, reținuți de agenții de imigrare: ”Absolut oribil”

O femeie din Noua Zeelandă, reținută într-un centru de imigrare din SUA împreună cu fiul ei de șase ani, este tratată în mod greșit ”ca o criminală”, susțin prietenul și avocatul ei.

Sarah Shaw, în vârstă de 33 de ani, o neozeelandeză care locuiește în statul Washington de peste trei ani, și-a dus cei doi copii mai mari la aeroportul din Vancouver pe 24 iulie, pentru ca aceștia să poată lua un zbor direct înapoi în Noua Zeelandă, unde urmau să petreacă vacanța cu bunicii lor.

Când Shaw a încercat să reintre în SUA, Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) a reținut-o pe ea și pe fiul ei cel mic, într-o experiență „terifiantă”, a declarat Victoria Besancon, prietena lui Shaw, care o ajută să strângă fonduri pentru lupta sa juridică.

”Sarah a crezut că este răpită. La început, nu i-au explicat nimic, pur și simplu au luat-o pe ea și pe fiul ei, în liniște, și i-au urcat imediat într-o dubă albă fără însemne.”, a spus ea, potrivit The Guardian.

Agenții ICE au confiscat telefonul lui Shaw și i-a transportat pe mamă și pe fiu la centrul de procesare a imigranților Dilley din sudul Texasului, la multe state distanță de casa ei, a spus Besancon. Cetățenii străini prinși în campania de represiune a imigrației a administrației Trump au fost transportați în mod similar la centre aflate la mare distanță de casele lor, de rețelele de sprijin și de reprezentanții legali.

„A fost absolut oribil”, a spus Besancon, adăugând că, în afară de personal, Shaw și fiul ei sunt singurii vorbitori de limbă engleză, sunt închiși în dormitorul comun între orele 20:00 și 8:00 și nu au voie să poarte propriile haine.

„Este ca și cum ai fi în închisoare... a fost absolut devastator și este oarecum barbar.”

Shaw are o viză cunoscută sub numele de „combo card” – o viză de muncă, pe care a obținut-o prin angajarea la un centru de detenție pentru minori cu securitate maximă, și o viză I-360, care poate acorda statutul de imigrant supraviețuitorilor violenței domestice.

Shaw a primit recent o scrisoare care îi confirma reînnoirea vizei, fără să-și dea seama că elementul I-360 al vizei sale era încă în așteptarea aprobării.

„Abia când a încercat să treacă din nou granița și-a dat seama că doar jumătate din cardul combinat – pentru că este un singur card fizic – fusese aprobat în totalitate”, a spus Besancon.

Oficialii de frontieră nu aveau nevoie să o rețină pe Shaw și ar fi putut solicita eliberarea condiționată din motive umanitare, a spus Besancon. Între timp, tuturor celor trei copii ai lui Shaw li s-au aprobat vizele I-360, iar Besancon a susținut că, prin urmare, fiul ei cel mai mic era reținut „ilegal”.

Besancon, un ofițer în rezervă al Marinei SUA, a declarat că tratamentul aplicat de țara sa lui Shaw și altor imigranți este îngrozitor.

„Este atât de dureros să vezi oameni care, la fel ca Sarah, nu numai că sunt în legalitate, dar contribuie și la societatea americană”, a spus ea, adăugând că situația are un impact financiar și emoțional enorm asupra lui Shaw și a fiului ei.

„Ea oferă terapie și consiliere unora dintre tinerii noștri cei mai expuși riscului... și faptul că este tratată ca o criminală este absolut devastator.”

Cazul lui Shaw este cel mai recent dintr-o listă tot mai lungă de străini care se confruntă cu interogatorii, detenții și deportări la frontiera SUA, printre care un turist britanic, trei germani, Lucas Sielaff, Fabian Schmidt și Jessica Brösche, precum și un canadian și un australian, care au fost reținuți și apoi deportați, în ciuda faptului că aveau vize de muncă valabile.

Sindicatul care o reprezintă pe Shaw, Federația Angajaților Statului din Washington (WFSE), a cerut eliberarea ei.

„Trauma pe care acest lucru i-a cauzat-o deja ei și fiului ei s-ar putea să nu se vindece niciodată”, a declarat Mike Yestramski, președintele sindicatului și asistent social psihiatric la spitalul Western State.

Sindicatul „se opune vehement practicilor ICE” și politicilor de imigrare mai largi care le permit, deoarece acestea contrazic valorile americane și drepturile omului, a spus Yestramski.

Ministerul Afacerilor Externe al Noii Zeelande a declarat că este în contact cu Shaw, dar nu poate comenta mai mult cazul, din motive de confidențialitate.

The Guardian a contactat ICE și ambasada SUA în Noua Zeelandă pentru a obține un punct de vedere față de acest caz.

