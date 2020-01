Catedrala Notre Dame, în pericol de prăbușire totală. Anunțul echipei de reconstrucție

Semnal de alarmă tras de un general francez, care este responsabil de lucrările de renovare ale catedralei Notre Dame din Paris.

Potrivit generalului francez, catedrala care a ars în primăvara anului trecut trece printr-un proces minuţios de reconstrucţie, însă nu se poate spune că este încă salvată.

Adică, persistă pericolul ca zidurile care au mai rămas în picioare după teribilul incendiu să se prăbuşească, iar catedrala să dispară în totalitate.

Specialiştii francezi în construcţii au atras atenţia încă de luna trecută că somptuoasă catedrală Notre Dame din Paris este în continuare foarte fragilă după incendiu şi că sunt 50% şanse ca structura să fie salvată. Temerile au fost confirmate de generalul care se ocupă de reconstrucţia catedralei.

Generalul Jean-Louis Georgelin, șeful echipei de renovare: „În momentul de faţă, catedrala este încă în pericol şi este sub o stare de urgenţă. Asta înseamnă că toate contractele sunt făcute rapid cu companiile pentru că suntem în stare de urgenţă"

Reporter: „Ce înseamnă, mai exact, stare de urgenţă?”

Generalul Jean-Louis Georgelin, șeful echipei de renovare: „Înseamnă că nu am stabilit încă dacă această catedrală nu se va prăbuşi.”

Numit personal în funcţie de către preşedintele Emmanuel Macron, generalul spune că starea actuală a boltei catedralei nu este cunoscută cu exactitate.

Generalul Jean-Louis Georgelin, șeful echipei de renovare: „În prezent, nu putem spune care este starea boltei. Pentru a afla, trebuie să o inspectăm, să înlăturăm molozul care este în continuare pe boltă. Este o muncă foarte dificilă pe care am început-o. Am debutat din partea de nord a catedralei. Pentru aceasta, folosim oameni echipaţi cu cordeline de alpinişti, pe care îi consider trupele speciale ale şantierului.”

Cu toate acestea, generalul se declară încrezător, pe baza rapoartelor despre catedrala din secolul al 12-lea, care a ars pe 15 aprilie anul trecut. Schelele din jurul catedralei ar urma să fie înlăturate în acest an, iar lucrările propriu-zise de restaurare urmează să demareze anul viitor.