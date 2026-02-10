Unele dintre aceste sesizări au dat naştere la „operaţiuni semnificative”, ajungând până la urmăriri penale pentru „acte teroriste”, a anunţat marţi FSB într-un comunicat, citat de AFP.

„Linia teleonică de încredere” a puternicului FSB, moştenitorul KGB-ului din perioada sovietică, a primit în 2025, la sediul său central din Moscova, nu mai puţin de 68.785 de mesaje, dintre care 455 conţineau informaţii utile, a precizat spionajul rus.

Antena regională a FSB a primit 77.772 de mesaje, dintre care „15.233 conţineau informaţii semnificative din punct de vedere operaţional, celelalte având caracter de informaţii sau de documentare”, potrivit sursei.

FSB este responsabil în Rusia de numeroase misiuni, de la securitatea internă, contrainformaţii, combaterea crimei organizate, terorismului şi traficului de droguri, până la controlul frontierelor.

Activităţile sale au fost intensificate de la începutul ofensivei la scară largă lansate împotriva Ucrainei în februarie 2022. FSB anunţă în mod regulat arestarea unor persoane acuzate de crime foarte grave în numele Kievului. Grupuri de militanţi pro-Kremlin încurajează, de asemenea, ruşii să raporteze autorităţilor orice persoană suspectată de susţinerea Ucrainei.

După verificarea sesizărilor primite în 2025, FSB a indicat că 18 persoane au fost urmărite penal pentru „acte de terorism”, „sabotaj” şi „complicitate la acte de sabotaj”.

Aceste persoane au comis, „la instrucţiunile” Ucrainei, incendii criminale ale infrastructurilor de transport şi comunicaţii în diferite regiuni ale Rusiei.

Alte persoane au fost urmărite penal pentru „alertă falsă deliberată privind un act terorist” după difuzarea unor ameninţări anonime, în timp ce un rus a fost arestat pentru că a publicat pe internet apeluri la uciderea reprezentanţilor autorităţilor.

FSB afirmă că a împiedicat şi tentative de înşelătorie care vizau 6.193 de persoane contactate de indivizi care se dădeau drept agenţi ai serviciilor de securitate pentru a extorca bani, o practică obişnuită în Rusia.

„Datorită numărului mare de apeluri primite, liniile telefonice sunt saturate în mod regulat”, a subliniat FSB.